Программа "3000 км по Украине" бьет рекорды: Укрзализныця раскрыла масштабы популярной инициативы

Кравцев Сергей
Программа Укрзализныци "3000 км по Украине" стремительно набирает популярность среди пассажиров. От старта проекта украинцы уже совершили более 410 тысяч поездок по бонусным километрам. Об этом говорится в ответе филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" на журналистский запрос портала "Комментарии".
Программа "3000 км по Украине"
Только за период с 1 по 12 мая 2026 пассажиры воспользовались программой более 26 тысяч раз. При этом среднее расстояние одной поездки составляет 474 километра.
Наибольший спрос зафиксирован по направлениям Киев-Львов, Киев-Сумы, Киев-Одесса и Киев-Винница. Все маршруты оформлялись в формате "туда и обратно", что свидетельствует об активном использовании программы как для поездок, так и для регулярных поездок между регионами.
В то же время в Укрзализныце отмечают: доступ к программе возможен исключительно через мобильное приложение. Оформить билеты через кассы или посторонние услуги невозможно. Для участия необходимо пройти авторизацию через Действие или BankID.
В компании также объяснили, что бонусные 3000 км нельзя использовать для покупки билетов друзьям или родственникам. Каждый совершеннолетний пассажир должен пройти отдельную персональную верификацию. В то же время, дети от 5 лет также получают собственный бонусный лимит.
Программа продлится до 23 декабря 2026 года. Однако существуют и определенные ограничения: за бонусные километры можно совершить максимум четыре поездки, а дополнительные услуги – постель, чай, перевозка багажа, животных или автомобилей – оплачиваются отдельно.
