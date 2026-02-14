Продавав зняття з розшуку та бронювання від мобілізації: у Києві попався на гарячому депутат

У Києві правоохоронці затримали депутата Почаївської міської ради Тернопільської області, якого підозрюють у вимаганні грошей за допомогу у знятті військовозобов’язаних з розшуку та оформленні бронювання від мобілізації. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прокуратури Києва.

Депутат продавав зняття з розшуку та бронювання від мобілізації. Фото: прокуратура

Слідству стало відомо, що підозрюваний пропонував військовозобов’язаним послуги зі зняття з розшуку, оновлення військово-облікових документів. При цьому запевняв, що все зробить без їх особистої присутності. Також за певну суми коштів пропонував працевлаштування на державні підприємства для отримання бронювання.

За такі послуги він вимагав від 4 до 10 тисяч доларів.

Зокрема, одному зі знайомих депутат пообіцяв допомогти зі зняттям з розшуку, а згодом — із працевлаштуванням до структурного підрозділу одного з міністерств із подальшим бронюванням. Частину коштів, 77 тисяч гривень, підозрюваний отримав на банківську картку.

Під час передачі 10 тисяч доларів його затримали правоохоронці в порядку статті 208 КПК України.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення службовими особами, поєднане з вимаганням.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 506 тисяч гривень.

