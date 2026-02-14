Продавал снятие с розыска и бронирования от мобилизации: в Киеве попался с поличным депутат

В Киеве правоохранители задержали депутата Почаевского городского совета Тернопольской области, подозреваемого в требовании денег за помощь в снятии военнообязанных по розыску и оформлению бронирования от мобилизации. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Депутат продавал снятие с розыска и бронирования от мобилизации. Фото: прокуратура

Следствию стало известно, что подозреваемый предлагал военнообязанным услуги по снятию с розыска, обновлению военно-учетных документов. При этом уверял, что все сделает без личного присутствия. Также за определенную сумму средств предлагал трудоустройство на государственные предприятия для получения бронирования.

За такие услуги он потребовал от 4 до 10 тысяч долларов.

В частности, одному из знакомых депутат пообещал помочь со снятием с розыска, а затем — с трудоустройством в структурное подразделение одного из министерств с последующим бронированием. Часть средств, 77 тысяч гривен, подозреваемый получил на банковскую карту.

При передаче 10 тысяч долларов его задержали правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами, соединенное с вымогательством.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 506 тысяч гривен.

