Про що говорить заява Мерца: чому Захід занепокоєний мобілізацією в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента України Володимира Зеленського "забезпечити", щоб молоді українські чоловіки не їхали до Німеччини, а залишалися вдома для захисту своєї держави. Мерц також підтвердив, що його уряд планує змінити систему фінансової підтримки для українських біженців. Замість стандартних соціальних виплат, які наразі отримують громадяни з низьким доходом, українці отримуватимуть нижчу допомогу, яка буде на рівні виплат для шукачів притулку. У свою чергу Зеленський заявив, що Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця, але військові та партнери просять більше. Чи може бути така заява Мерца відголоском корупційного скандалу в Україні і під тиском союзників влада буде змушена змінити політику кадрового забезпечення ЗСУ? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Мерц вирішив скористатися ситуацією

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян зазначив, що заява Фрідріха Мерца викликана двома факторами.

"Перший – внутрішньополітичним електоральним. "Альтернатива для Німеччини" (AfD) набирає обертів. Тема українських біженців є однією з наріжних у них і, відповідно, Мерц реагує на внутрішньополітичний контекст, обираючи найделікатнішу, але дзвінку, гучну тему з якою він може зайти на поле AfD і продемонструвати частині її виборців, що він не ігнорує проблему на якій весь час акцентують увагу в AfD. Мова саме про українських чоловіків у Німеччині. Це дуже легка тема для правих популістів, щоб її прогрівати і Мерц не може її ігнорувати. І другий фактор – це антикорупційний скандал в Україні, який дає змогу зараз Мерцу делікатно, але жорстко говорити про цю тему із Зеленським. Бо без наявності антикорупційної справи підняття цієї теми і винесення її в публічний простір виглядало би як удар у спину Україні. А так разом з темою мобілізації відкрилося вікно можливостей, коли Мерц може це заявити", – зазначив експерт.

Олег Саакян зауважує, що тема мобілізації непокоїть наших партнерів через те, що всі аналітичні доробки і дані західних спецслужб показують, що нинішня модель мобілізації є точно деструктивною.

"Вона не тільки не забезпечує фронтових потреб України в достатній кількості особового бойового складу, так ще й непропорційно велику шкоду наносить тилам. Не стоїть питання потреби мобілізації чи не потреби і хибно сприймати це питання, як потребу більшої мобілізації. З акцентів, які розставляють наші партнери правильніше зробити висновок інакше. Потрібна ефективніша мобілізація, яка даватиме більше вмотивованого і адекватного реаліям і потребам особового складу для Сил оборони і при цьому наноситиме значно меншу соціальну, економічну, управлінську, політичну шкоду талам без яких стійкість держав в умовах затяжної війни просто неможлива", – підсумував Олег Саакян.

Влада буде змушена поміняти ставлення до молодих українських чоловіків

Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права", народний депутат Верховної Ради трьох скликань (з п'ятого по сьоме) колишній заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко зазначив, що заява Мерца прозвучала саме на тлі анонсу серйозного скорочення фінансової підтримки нових українських біженців у ФРН: з 563 євро на місяць до 180 євро. Причиною називають необхідність посилення мотивації біженців до працевлаштування. Фактично уряд Берліна сподівається, що зменшення соціальної допомоги стане додатковим стимулом для біженців швидше шукати роботу. Ну, або повертатись до України.

"Схоже, через корупційний скандал, найпевніше навздогін будуть й інші, українська влада також буде змушена поміняти ставлення до молодих українських чоловіків. Дотепер вона була категорично проти їхньої служби в ЗСУ. Однак під тиском союзників, елементом чого є м’яка заява Мерца "хай служать своїй країні, вони там потрібні", найпевніше, політика кадрового забезпечення ЗСУ зміниться", – зауважив експерт.

