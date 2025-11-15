ЗСУ мають успіх біля одного з ключових міст: у США зробили обнадійливу заяву

Рубрики
Українські захисники досягли певних успіхів на Куп'янському напрямі. ЗСУ просунулися на північ від Піщаного, розташованого на південний схід від Куп'янська. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Оприлюднені кадри демонструють удари українських військових за російськими позиціями у центральній частині Куп'янська. За оцінкою ISW, це свідчить про проникнення російських підрозділів у місто, проте ця активність поки що не впливає на загальну лінію фронту.
Американські дослідники зазначають, що ЗСУ утримують свої позиції і навіть мають локальні успіхи в центральному Куп'янську та на схід від Петропавлівки — в районах, де російські джерела раніше заявляли про присутність своїх військ.
У той же час в ISW не підтверджують твердження російських військових блогерів про нібито захоплення Соболівки та просування російських сил на сході та півдні Куп'янська, на схід від Курилівки, а також на захід від Піщаного та поблизу Кам'янки.
У вересні російським окупаційним силам вдалося прорватися до Куп'янська, просуваючись територією вздовж газопроводу. Це різко погіршило ситуацію на напрямі: диверсійні групи супротивника зайшли до міста з півночі.
Пізніше українські військові підірвали трубу, якою просувалися окупанти, змусивши їх переправлятися через річку Оскол на човнах та плотах.
Варто зазначити, що в ході цього ж звіту аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російське військове командування концентрує всі зусилля на захопленні Покровська, а не спробах оточити ширший український плацдарм у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Аналітики вважають, що російські війська віддають пріоритет захопленню Покровська з низки причин.