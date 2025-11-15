logo_ukra

ЗСУ мають успіх біля одного з ключових міст: у США зробили обнадійливу заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ мають успіх біля одного з ключових міст: у США зробили обнадійливу заяву

Аналітики ISW зазначають, ЗСУ мають успіх біля Куп'янська та атакують позиції РФ у центрі міста

15 листопада 2025, 13:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські захисники досягли певних успіхів на Куп'янському напрямі. ЗСУ просунулися на північ від Піщаного, розташованого на південний схід від Куп'янська. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ мають успіх біля одного з ключових міст: у США зробили обнадійливу заяву

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Оприлюднені кадри демонструють удари українських військових за російськими позиціями у центральній частині Куп'янська. За оцінкою ISW, це свідчить про проникнення російських підрозділів у місто, проте ця активність поки що не впливає на загальну лінію фронту.

Американські дослідники зазначають, що ЗСУ утримують свої позиції і навіть мають локальні успіхи в центральному Куп'янську та на схід від Петропавлівки — в районах, де російські джерела раніше заявляли про присутність своїх військ.

У той же час в ISW не підтверджують твердження російських військових блогерів про нібито захоплення Соболівки та просування російських сил на сході та півдні Куп'янська, на схід від Курилівки, а також на захід від Піщаного та поблизу Кам'янки.

У вересні російським окупаційним силам вдалося прорватися до Куп'янська, просуваючись територією вздовж газопроводу. Це різко погіршило ситуацію на напрямі: диверсійні групи супротивника зайшли до міста з півночі.

Пізніше українські військові підірвали трубу, якою просувалися окупанти, змусивши їх переправлятися через річку Оскол на човнах та плотах.

Варто зазначити, що в ході цього ж звіту аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російське військове командування концентрує всі зусилля на захопленні Покровська, а не спробах оточити ширший український плацдарм у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Аналітики вважають, що російські війська віддають пріоритет захопленню Покровська з низки причин.



Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-14-2025/
