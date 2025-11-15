ВСУ имеют успех возле одного из ключевых городов: в США сделали обнадеживающее заявление

Украинские защитники достигли определенных успехов на Купянском направлении. ВСУ продвинулись на север от Песчаного, расположенного к юго-востоку от Купянска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

Обнародованные кадры демонстрируют удары украинских военных по российским позициям в центральной части Купянска. По оценке ISW, это свидетельствует о проникновении российских подразделений в город, однако эта активность пока не влияет на общую линию фронта.

Американские исследователи отмечают, что ВСУ удерживают свои позиции и даже имеют локальные успехи в центральном Купянске и к востоку от Петропавловки — в районах, где российские источники ранее заявляли о присутствии своих войск.

В то же время в ISW не подтверждают утверждения российских военных блогеров о якобы захвате Соболевки и продвижении российских сил на востоке и юге Купянска, к востоку от Куриловки, а также к западу от Песчаного и вблизи Каменки

В сентябре российским оккупационным силам удалось прорваться к Купянску, продвигаясь по территории вдоль газопровода. Это резко ухудшило ситуацию на направлении: диверсионные группы противника зашли в город с севера.

Позже украинские военные взорвали трубу, по которой продвигались оккупанты, заставив их переправляться через реку Оскол на лодках и плотах.

Стоит отметить, в ходе этого же отчета аналитики Института изучения войны отметили, что российское военное командование концентрирует все усилия на захвате Покровска, а не попытках окружить более широкий украинский плацдарм в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Аналитики считают, что российские войска отдают приоритет захвату Покровска по ряду причин.