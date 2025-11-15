О чем говорит заявление Мерца: почему Запад обеспокоен мобилизацией в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского "обеспечить", чтобы молодые украинские мужчины не ехали в Германию, а оставались дома для защиты своего государства. Он также подтвердил, что его правительство планирует изменить систему финансовой поддержки для украинских беженцев. Вместо стандартных социальных выплат, которые получают граждане с низким доходом, украинцы будут получать низшую помощь, которая будет на уровне выплат для соискателей убежища. В свою очередь, Зеленский заявил, что Украина мобилизует 30 тысяч человек ежемесячно, но военные и партнеры просят больше. Может ли быть такое заявление Мерца отголоском коррупционного скандала в Украине и под давлением союзников власти будут вынуждены изменить политику кадрового обеспечения ВСУ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Мерц решил воспользоваться ситуацией

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что заявление Фридриха Мерца вызвано двумя факторами.

"Первый – внутриполитическим электоральным. "Альтернатива для Германии" (AfD) набирает обороты. Тема украинских беженцев является одной из краеугольных у них и, соответственно, Мерц реагирует на внутриполитический контекст, выбирая самую щекотливую, но звонкую, громкую тему, с которой он может зайти на поле AfD и продемонстрировать части ее избирателей, что он не игнорирует проблему, на которой все время акцентируют внимание в AfD. Речь именно об украинских мужчинах в Германии. Это очень легкая тема для правых популистов, чтобы ее прогревать и Мерц не может ее игнорировать. И второй фактор – это антикоррупционный скандал в Украине, который позволяет сейчас Мерцу деликатно, но жестко говорить об этой теме с Зеленским. Ибо без наличия антикоррупционного дела поднятие этой темы и вынесение ее в публичное пространство выглядело бы как удар в спину Украине. А так вместе с темой мобилизации открылось окно возможностей, когда Мерц может заявить это", – отметил эксперт.

Олег Саакян отмечает, что тема мобилизации беспокоит наших партнеров из-за того, что все аналитические наработки и данные западных спецслужб показывают, что нынешняя модель мобилизации точно деструктивна.

"Она не только не обеспечивает фронтовых нужд Украины в достаточном количестве личного боевого состава, да еще и непропорционально большой вред наносит тылам. Не стоит вопроса о потребности мобилизации или не к нужде и ложно воспринимать этот вопрос как потребность в большей мобилизации. Из акцентов, которые расставляют наши партнеры, правильнее сделать вывод иначе. Нужна более эффективная мобилизация, которая будет давать больше мотивированного и адекватного реалиям и потребностям личного состава для Сил обороны и при этом будет наносить значительно меньший социальный, экономический, управленческий, политический вред талам без каких-либо устойчивость государств в условиях затяжной войны просто невозможна", – подытожил Олег Саакян.

Власть будет вынуждена поменять отношение к молодым украинским мужчинам

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко отметил, что заявление Мерца прозвучало именно на фоне анонса серьезного сокращения финансовой поддержки новых украинских беженцев в ФРГ: с 563 евро. Причиной называют необходимость усиления мотивации беженцев к трудоустройству. Фактически правительство Берлина надеется, что сокращение социальной помощи станет дополнительным стимулом для беженцев быстрее искать работу. Ну, или возвращаться в Украину.

"Похоже, из-за коррупционного скандала, скорее всего, вдогонку будут и другие, украинская власть также будет вынуждена поменять отношение к молодым украинским мужчинам. До этого она была категорически против их службы в ВСУ. Однако под давлением союзников, элементом чего является мягкое заявление Мерца "пусть служат своей стране, они там нужны", вероятнее всего, политика кадрового обеспечения ВСУ изменится", – отметил эксперт.

