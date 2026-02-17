Про що говорить спроба Галущенка виїхати за кордон: чи справді НАБУ взялося за корупцію

Знаючи про справу екс-міністр енергетики Герман Галущенко намагався втекти за кордон. Імовірно знаючи про те, що його можуть заарештувати. Про це розповів засновник соціологічної компанії Active Group, політичний експерт Андрій Єрьоменко.

Герман Галущенко. Фото: з відкритих джерел

Щодо "сакральності" жертв у справі "Мідас", то Андрій Єрьоменко говорить, що останні місяці таких "жертв" стало достатньо багато, щоб говорити про те, що йде більш-менш системний процес. Одним з результатів якого було повалення фактичного керівника держави – Андрія Єрмака.

"І тут дві думки. Перша – картонний протест був недарма. І не просто так НАБУ хотіли тоді знищити. Друга – якщо НАБУ виживе, збереже свою незалежність і продовжить у тому ж стилі хоча б роки півтора-два, то корупції дійсно стане значно менше. Інше питання, що у цього будуть не лише позитивні наслідки: знищення корупційних механізмів управління державою призведе, у тому числі, і до поточних проблем: зараз спостерігаємо, як не може назбирати голоси Верховна Рада, де фактично заборонили "конверти", – зазначив експерт.

"Прокурор САП подав до суду клопотання про застосування до колишнього міністра енергетики запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави", — повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.

Галущенко раніше отримав підозру у справі "Мідас", яка стосується масштабного відмивання коштів у енергетичній сфері. За даними НАБУ та САП, аудіозаписи розмов фігурантів схеми, пов’язаної з розкраданням коштів у АТ "Енергоатом", можуть свідчити про причетність Галущенка, коли він обіймав посаду міністра енергетики.