Про що говорить спроба Галущенка виїхати за кордон: чи справді НАБУ взялося за корупцію

Кравцев Сергей
Знаючи про справу екс-міністр енергетики Герман Галущенко намагався втекти за кордон. Імовірно знаючи про те, що його можуть заарештувати. Про це розповів засновник соціологічної компанії Active Group, політичний експерт Андрій Єрьоменко.
Герман Галущенко. Фото: з відкритих джерел
Щодо "сакральності" жертв у справі "Мідас", то Андрій Єрьоменко говорить, що останні місяці таких "жертв" стало достатньо багато, щоб говорити про те, що йде більш-менш системний процес. Одним з результатів якого було повалення фактичного керівника держави – Андрія Єрмака.
Читайте також на порталі "Коментарі" — прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) готують клопотання до суду щодо обрання колишньому міністру енергетики Герману Галущенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Галущенко раніше отримав підозру у справі "Мідас", яка стосується масштабного відмивання коштів у енергетичній сфері. За даними НАБУ та САП, аудіозаписи розмов фігурантів схеми, пов’язаної з розкраданням коштів у АТ "Енергоатом", можуть свідчити про причетність Галущенка, коли він обіймав посаду міністра енергетики.