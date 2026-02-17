logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Галущенко остаточно догрався: озвучено гучну заяву про покарання експосадовця
commentss НОВИНИ Всі новини

Галущенко остаточно догрався: озвучено гучну заяву про покарання експосадовця

Розмір застави для колишнього високопосадовця може скласти 425 млн грн

17 лютого 2026, 11:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) готують клопотання до суду щодо обрання колишньому міністру енергетики Герману Галущенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Галущенко остаточно догрався: озвучено гучну заяву про покарання експосадовця

Фото: з відкритих джерел

"Прокурор САП подав до суду клопотання про застосування до колишнього міністра енергетики запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави", — повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк. 

Галущенко раніше отримав підозру у справі "Мідас", яка стосується масштабного відмивання коштів у енергетичній сфері. За даними НАБУ та САП, аудіозаписи розмов фігурантів схеми, пов’язаної з розкраданням коштів у АТ "Енергоатом", можуть свідчити про причетність Галущенка, коли він обіймав посаду міністра енергетики.

Попри це, у липні 2025 року він був призначений міністром юстиції, але вже в листопаді того ж року Кабінет міністрів тимчасово відсторонив його від виконання обов’язків на цій посаді.

15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали Галущенка, коли він намагався виїхати з України потягом за маршрутом Київ–Варшава. Затримання відбулося саме в момент спроби залишити територію країни, що підкреслює серйозність підозр і ризик уникнення правосуддя.

Справу "Мідас" вважають однією з найбільш резонансних в Україні останніх років, оскільки вона стосується не лише відмивання коштів, а й можливого залучення високопосадовців до незаконних схем у державному енергетичному секторі. Обрання запобіжного заходу з великою заставою покликане гарантувати присутність Галущенка на судових засіданнях та мінімізувати ризики його втечі.

Портал "Коментарі" вже писав, що українці, а особливо кияни, вже з настанням весни зможуть відчути більше тепла та світла у своїх оселях. Таку оцінку у прямому ефірі "Київ24" дав народний депутат та член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини