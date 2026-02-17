Галущенко остаточно догрався: озвучено гучну заяву про покарання експосадовця

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) готують клопотання до суду щодо обрання колишньому міністру енергетики Герману Галущенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Фото: з відкритих джерел

"Прокурор САП подав до суду клопотання про застосування до колишнього міністра енергетики запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави", — повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.

Галущенко раніше отримав підозру у справі "Мідас", яка стосується масштабного відмивання коштів у енергетичній сфері. За даними НАБУ та САП, аудіозаписи розмов фігурантів схеми, пов’язаної з розкраданням коштів у АТ "Енергоатом", можуть свідчити про причетність Галущенка, коли він обіймав посаду міністра енергетики.

Попри це, у липні 2025 року він був призначений міністром юстиції, але вже в листопаді того ж року Кабінет міністрів тимчасово відсторонив його від виконання обов’язків на цій посаді.

15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали Галущенка, коли він намагався виїхати з України потягом за маршрутом Київ–Варшава. Затримання відбулося саме в момент спроби залишити територію країни, що підкреслює серйозність підозр і ризик уникнення правосуддя.

Справу "Мідас" вважають однією з найбільш резонансних в Україні останніх років, оскільки вона стосується не лише відмивання коштів, а й можливого залучення високопосадовців до незаконних схем у державному енергетичному секторі. Обрання запобіжного заходу з великою заставою покликане гарантувати присутність Галущенка на судових засіданнях та мінімізувати ризики його втечі.

