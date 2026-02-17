Галущенко окончательно доигрался: озвучено громкое заявление о наказании экс-чиновника

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) готовят ходатайство в суд по избранию бывшему министру энергетики Герману Галущенко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Фото: из открытых источников

"Прокурор САП подал в суд ходатайство о применении к бывшему министру энергетики меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 425 миллионов гривен залога", — сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Галущенко ранее получил подозрение по делу "Мидас", касающееся масштабного отмывания средств в энергетической сфере. По данным НАБУ и САП, аудиозаписи разговоров фигурантов схемы, связанной с хищением средств в АО "Энергоатом", могут свидетельствовать о причастности Галущенко, когда он занимал должность министра энергетики.

В июле 2025 года он был назначен министром юстиции, но уже в ноябре того же года Кабинет министров временно отстранил его от исполнения обязанностей на этом посту.

15 февраля 2026 детективы НАБУ задержали Галущенко, когда он пытался выехать из Украины поездом по маршруту Киев-Варшава. Задержание произошло именно в момент попытки покинуть территорию страны, что подчеркивает серьезность подозрений и риск избегания правосудия.

Дело "Мидас" считают одним из самых резонансных в Украине последних лет, поскольку оно касается не только отмывания средств, но и возможного привлечения чиновников к незаконным схемам в государственном энергетическом секторе. Избрание меры пресечения с большим залогом призвано гарантировать присутствие Галущенко на судебных заседаниях и минимизировать риски его бегства.

