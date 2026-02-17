О чем говорит попытка Галущенко уехать за границу: действительно ли НАБУ взялось за коррупцию

Зная о деле экс-министр энергетики Герман Галущенко пытался скрыться за границу. Вероятно, зная о том, что его могут арестовать. Об этом рассказал основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко.

Герман Галущенко. Фото: из открытых источников

Что касается "сакральности" жертв по делу "Мидас", то Андрей Еременко говорит, что в последние месяцы таких "жертв" стало достаточно много, чтобы говорить о том, что идет более-менее системный процесс. Одним из результатов которого было свержение фактического руководителя государства – Андрея Ермака.

"И здесь два мнения. Первая – картонный протест был не зря. И не просто так НАБУ хотели тогда уничтожить. Вторая – если НАБУ выживет, сохранит свою независимость и продолжит в том же стиле хотя бы года полтора-два, то коррупции действительно станет гораздо меньше. Другой вопрос, что у этого будут не только положительные последствия: уничтожение коррупционных механизмов управления государством приведет, в том числе, и к текущим проблемам: сейчас наблюдаем, как не может собрать голоса Верховная Рада, где фактически запретили конверты", — отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) готовят ходатайство в суд по избранию бывшему министру энергетики Герману Галущенко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

"Прокурор САП подал в суд ходатайство о применении к бывшему министру энергетики меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 425 миллионов гривен залога", — сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Галущенко ранее получил подозрение по делу "Мидас", касающееся масштабного отмывания средств в энергетической сфере. По данным НАБУ и САП, аудиозаписи разговоров фигурантов схемы, связанной с хищением средств в АО "Энергоатом", могут свидетельствовать о причастности Галущенко, когда он занимал должность министра энергетики.