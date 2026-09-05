Про що говорить скандал НАБУ та ГПУ: чому «ментовські війни» треба негайно зупиняти

У мирний час скандал типу “СБУ обшукує НАБУ” або "НАБУ обшукує ГПУ" — це погана новина, яка займе тиждень новин і зіпсує рейтинг влади на квартал. У воєнний час – це прямий подарунок ворогу. Російські пропагандистські ресурси препарують кожен такий епізод як доказ “розладу” і “провалу”. Це амуніція, яку ми самі їм привозимо на позиції. Про це розповів політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

НАБУ. Фото: з відкритих джерел

Експерт наголошує, це руйнування довіри всередині країни. Суспільство, яке платить кров’ю і податками, дивиться на публічні війни силовиків і робить дуже критичні висновки. І це мінус мотивації, мінус мобілізаційного потенціалу, мінус готовності терпіти.

"Перше: сигнал партнерам. Кожен транш допомоги, кожне політичне рішення на нашу користь у Брюсселі і Вашингтоні базується на презумпції: українські інституції – це система. Публічні внутрішні війни цю презумпцію розхитують. Ми ризикуємо тим, чим ризикувати не маємо права. Друге: самовідтворення конфлікту. Кожен, кого сьогодні “нагнули”, завтра шукатиме способу нагнути у відповідь. Це логіка кровної помсти, а не логіка держави. І в цій логіці немає точки зупинки – вона є тільки в зовнішньому вольовому втручанні", – зазначив політтехнолог.

За словами Олексія Голобуцкького, "ментовські війни" неможливо припинити заявами про єдність. Їх не можна припинити моралізаторством у соцмережах. Їх припиняє політична воля. Через чітке розмежування повноважень та компетенцій, персональною відповідальністю за їх порушення. Потрібен арбітраж. Потрібне розмежування. Потрібна публічна червона лінія: під час війни публічна війна між силовиками – це посадовий злочин. Це не про “давайте всі помиримося”. Це про те, що у воюючій країні окремі люди в погонах і мантіях мають зрозуміти дуже просту річ: ваша апаратна війна може коштувати країні поразки в справжній війні. І тоді вже не буде ані компетенцій, ані потоків, ані посад.

"Ментовські війни треба зупиняти зараз. Наступна серія може бути тою, після якої лагодити вже нічого", – констатував Олексій Голобуцький.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після нічних обшуків НАБУ Офіс генпрокурора пішов на крок у відповідь: деталі