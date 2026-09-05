О чем говорит скандал НАБУ и ГПУ: почему ментовские войны нужно немедленно останавливать

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Кравцев Сергей
В мирное время скандал типа "СБУ обыскивает НАБУ" или "НАБУ обыскивает ГПУ" — это плохая новость, которая займет неделю новостей и испортит рейтинг власти на квартал. В военное время – это прямой подарок врагу. Российские пропагандистские ресурсы препарируют каждый такой эпизод как доказательство "расстройства" и "провала". Это амуниция, которую мы сами им привозим на позиции. Об этом рассказал политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.
НАБУ. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что это разрушение доверия внутри страны. Общество, платящее кровью и налогами, смотрит на публичные войны силовиков и делает очень критические выводы. И это минус мотивации, минус мобилизационного потенциала, минус готовности терпеть.
По словам Алексея Голобуцкого, "ментовские войны" невозможно прекратить заявлениями о единстве. Их нельзя прекратить морализаторством в соцсетях. Их прекращает политическая воля. Из-за четкого разграничения полномочий и компетенций, персональной ответственностью за их нарушение. Нужен арбитраж. Требуется разграничение. Нужна публичная красная линия: во время войны публичная война между силовиками – это должностное преступление. Это не о "давайте все помиримся". Это то, что в воюющей стране отдельные люди в погонах и мантиях должны понять очень простую вещь: ваша аппаратная война может стоить стране поражения в настоящей войне. И тогда уже не будет ни компетенций, ни потоков, ни должностей.
Также издание "Комментарии" сообщало – после ночных обысков НАБУ Офис генпрокурора пошел на ответный шаг: детали