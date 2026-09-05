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О чем говорит скандал НАБУ и ГПУ: почему ментовские войны нужно немедленно останавливать

В военное время конфликты среди силовиков могут играть на руку врагу

5 сентября 2026, 19:01
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Кравцев Сергей

В мирное время скандал типа "СБУ обыскивает НАБУ" или "НАБУ обыскивает ГПУ" — это плохая новость, которая займет неделю новостей и испортит рейтинг власти на квартал. В военное время – это прямой подарок врагу. Российские пропагандистские ресурсы препарируют каждый такой эпизод как доказательство "расстройства" и "провала". Это амуниция, которую мы сами им привозим на позиции. Об этом рассказал политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

О чем говорит скандал НАБУ и ГПУ: почему ментовские войны нужно немедленно останавливать

НАБУ. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что это разрушение доверия внутри страны. Общество, платящее кровью и налогами, смотрит на публичные войны силовиков и делает очень критические выводы. И это минус мотивации, минус мобилизационного потенциала, минус готовности терпеть.

"Первое: сигнал партнерам. Каждый транш помощи, каждое политическое решение в нашу пользу в Брюсселе и Вашингтоне базируется на презумпции: украинские институты – это система. Публичные внутренние войны эту презумпцию расшатывают. Мы рискуем тем, чем рисковать не имеем права. Второе: самовоспроизводство конфликта. Каждый, кого сегодня "нагнули", завтра будет искать способа нагнуть ответ. Это логика кровной мести, а не логика государства. И в этой логике нет точки остановки – она есть только во внешнем волевом вмешательстве", – отметил политтехнолог.

По словам Алексея Голобуцкого, "ментовские войны" невозможно прекратить заявлениями о единстве. Их нельзя прекратить морализаторством в соцсетях. Их прекращает политическая воля. Из-за четкого разграничения полномочий и компетенций, персональной ответственностью за их нарушение. Нужен арбитраж. Требуется разграничение. Нужна публичная красная линия: во время войны публичная война между силовиками – это должностное преступление. Это не о "давайте все помиримся". Это то, что в воюющей стране отдельные люди в погонах и мантиях должны понять очень простую вещь: ваша аппаратная война может стоить стране поражения в настоящей войне. И тогда уже не будет ни компетенций, ни потоков, ни должностей.

"Ментовские войны нужно останавливать сейчас. Следующая серия может быть той, после которой чинить уже нечего", – констатировал Алексей Голобуцкий.

Также издание "Комментарии" сообщало – после ночных обысков НАБУ Офис генпрокурора пошел на ответный шаг: детали



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