Після нічних обшуків НАБУ Офіс генпрокурора пішов на крок у відповідь: деталі

Офіс генерального прокурора заявив про готовність сприяти розслідуванню НАБУ у справі "Карфаген", проте водночас ініціює перевірку дій самих детективів під час нічних обшуків. Про це йдеться у заяві ОДП.

Руслан Кравченко. Фото: з відкритих джерел

У прокуратурі наголосили, що необхідно розділяти два питання: можливу причетність співробітника відомства до протиправної діяльності та законність проведення слідчих дій у службових приміщеннях керівництва ОДП.

Щодо працівника, який фігурує у розслідуванні, позиція генпрокурора, як заявили у відомстві, однозначна: використання посади для прикриття злочинної діяльності є неприпустимим. Вирішується питання про його звільнення, крім того, розпочато службове розслідування. ОГП обіцяє надати НАБУ необхідну інформацію.

Водночас прокуратура звернула увагу на обшуки, проведені близько півночі у приміщеннях генерального прокурора, його першого заступника та інших працівників. В ОДП стверджують, що детективи отримали доступ не лише до матеріалів, пов'язаних із розслідуванням, а й до документів інших кримінальних проваджень.

Зокрема, йдеться про матеріали справи про можливі протиправні дії осіб, пов'язаних з керівництвом САП, а також інформацію, отриману в рамках негласних слідчих дій щодо можливої незаконної діяльності працівників НАБУ та САП.

Наразі прокуратура має намір з'ясувати, чи відповідав такий обсяг доступу предмету розслідування та судовим дозволам. Зокрема, перевірять, які документи оглядалися, копіювалися чи вилучалися.

В ОДП також поставили під сумнів достатність окремих аргументів, які були використані для обґрунтування обшуків керівництва відомства. Там заявили, що в матеріалах відсутні прямі дані про причетність генпрокурора до роботи шахрайських кол-центрів або отримання незаконної вигоди.

У прокуратурі наголосили: законність розслідування НАБУ сумніву не піддається, проте всі слідчі дії мають проводитися виключно у межах наданих судом повноважень.

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