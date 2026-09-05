После ночных обысков НАБУ Офис генпрокурора пошел на ответный шаг: детали

Офис генерального прокурора заявил о готовности содействовать расследованию НАБУ по делу "Карфаген", однако одновременно инициирует проверку действий самих детективов во время ночных обысков. Об этом говорится в заявлении ОГП.

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

В прокуратуре подчеркнули, что необходимо разделять два вопроса: возможную причастность сотрудника ведомства к противоправной деятельности и законность проведения следственных действий в служебных помещениях руководства ОГП.

В отношении работника, фигурирующего в расследовании, позиция генпрокурора, как заявили в ведомстве, однозначна: использование должности для прикрытия преступной деятельности недопустимо. Решается вопрос о его увольнении, кроме того, начато служебное расследование. ОГП обещает предоставить НАБУ необходимую информацию.

Одновременно прокуратура обратила внимание на обыски, проведенные около полуночи в помещениях генерального прокурора, его первого заместителя и других сотрудников. В ОГП утверждают, что детективы получили доступ не только к материалам, связанным с расследованием, но и к документам других уголовных производств.

В частности, речь идет о материалах дела о возможных противоправных действиях лиц, связанных с руководством САП, а также информации, полученной в рамках негласных следственных действий относительно возможной незаконной деятельности работников НАБУ и САП.

Теперь прокуратура намерена выяснить, соответствовал ли такой объем доступа предмету расследования и судебным разрешениям. В частности, проверят, какие документы осматривались, копировались или изымались.

В ОГП также поставили под сомнение достаточность отдельных аргументов, использованных для обоснования обысков руководства ведомства. Там заявили, что в материалах отсутствуют прямые данные о причастности генпрокурора к работе мошеннических колл-центров или получению незаконной выгоды.

В прокуратуре подчеркнули: законность расследования НАБУ сомнению не подвергается, однако все следственные действия должны проводиться исключительно в пределах предоставленных судом полномочий.

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