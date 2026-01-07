Про що домовилися у Парижі: для України є хороша та погана новини

У Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих", України та США. За результатами переговорів є дві новини: хороша – ЄС та США на цьому етапі готові грати у спільну гру. Погана – позиція Путіна поки незмінна – продовжувати війну. Про це розповів політичний експерт Вадим Денисенко.

Паризька декларація. Фото: з відкритих джерел

"Збереження і фінансування 700- тисячної української армії наш головний козир: Європа не бачить своєї безпеки від Росії без нас. Якщо завтра війна в Європі, їх можуть захистити тільки ЗСУ. І цей пункт головний в питанні безпеки ЄС на весь 2026-28 роки. Далі, можливо, щось у них і зʼявиться", – зазначив експерт.

За його словами, тепер головне питання чи зможемо ми витиснути максимум із цього, єдиного нашого козиря. Максимум – це вступ до ЄС і фінансування. Вадим Денисенко зауважує, тому він й акцентує на 2026-28рр, які є критичними для Європи. Всі інші речі, як то британсько-французькі миротворці – не більше, ніж антураж.

Експерт наголошує, доки Путін не демонструє жодного бажання йти на переговори. Але після Венесуели, ми маємо тримати кулаки за таку ж швидку війну в Ірані. Якщо США та Ізраїлю вдасться, у Росії виникнуть серйозні нафтові проблеми в перспективі шести-девʼяти місяців. І це, в свою чергу посилить переговорні позиції США проти Китаю та, можливо, змусить Путіна зрозуміти "реалії на землі". Але поки це футурологія. Тому поки Путін буде і далі тягнути час.

