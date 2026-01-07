О чем договорились в Париже: для Украины есть хорошая и плохая новость

В Париже прошла встреча "коалиции желающих", Украины и США. По результатам переговоров две новости: хорошая – ЕС и США на этом этапе готовы играть в общую игру. Плохая – позиция Путина пока неизменна – продолжать войну. Об этом рассказал политический эксперт Вадим Денисенко.

Парижская декларация. Фото: из открытых источников

"Сохранение и финансирование 700-тысячной украинской армии наш главный козырь: Европа не видит своей безопасности от России без нас. Если завтра война в Европе, их могут оградить только ВСУ. И этот пункт главен в вопросе безопасности ЕС на весь 2026-28 годы. Дальше, возможно, что-то у них и появится", – отметил эксперт.

По его словам, теперь главный вопрос сможем ли мы выжать максимум из этого, единственного нашего козыря. Максимум – это вступление в ЕС и финансирование. Вадим Денисенко замечает, поэтому он и акцентирует внимание на 2026-28гг, которые являются критическими для Европы. Все остальные вещи, как британско-французские миротворцы – не больше, чем антураж.

Эксперт отмечает, пока Путин не демонстрирует никакого желания идти на переговоры. Но после Венесуэлы мы должны держать кулаки за такую же скорую войну в Иране. Если у США и Израиля удастся, у России возникнут серьезные нефтяные проблемы в перспективе шести-девяти месяцев. И это, в свою очередь, усилит переговорные позиции США против Китая и, возможно, заставит Путина понять "реалии на земле". Но пока это футурология. Поэтому пока Путин будет и дальше тянуть время.

