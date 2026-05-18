Про що будуть домовлятися Путін та Сі: чому він насправді їде в Китай

КНР поки що не збирається щось змінювати в стосунках з РФ, а відтак візит Путіна до Пекіну повинен продовжити на певний час неписану угоду: Китай не хоче перемоги Росії, але й не допустить її поразки у війні проти України. Таку думку висловив керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Експерт говорить, що візит Трампа в Пекін застабілізував стосунки Вашингтона і Піднебесної. При цьому, ми поки не розуміємо чи залишилося щось за лаштунками, адже настільки високе представництво бізнесу, яке поїхало разом з Трампом, в теорії, передбачає якісь ширші домовленості. Цілком реально, що ми їх побачимо в вересні, під час візиту китайського лідера в США. Якщо це так, то це може бути однією з передвиборчих фішок Трампа, якщо така угода все ж зʼявиться.

"Як би там не було, але сторони точно домовилися про два перемирʼя: торгове і тайванське. При цьому США мають в кишені закриту Ормузьку протоку, а Китай – рідкісноземельні метали. Перші розуміють: відкриття Ормузу полегшує життя Китаю і зменшує вигоду американських нафтових компаній, другі знають, що без рідкоземів США не проживе, як мінімум, ще кілька років", – зазначив експерт.

За його с ловами, на цьому фоні візит Путіна в Пекін навряд чи буде проривним. Росія пробує продати одне й те саме Китаю та Америці. При цьому, Росія дуже хоче, щоб купили обидва, таким чином, зробивши Росію необхідною і для США, і для КНР. В нас явно недооцінюють цю гру росіян, хоча вона потенційно може стати для нас проблемою.

Щодо самого візиту Путіна, то то Вадим Денисенко говорить, що зараз він їде в Пекін для підтвердження нинішнього статус-кво. При цьому, Китай точно буде вимагати поступок, перш за все в виділенні територій для майбутньої інфраструктури по північному морському шляху.

"Справа в тому, що КНР вже запустила свої північні торгові каравани і будує кораблі саме для цього шляху (не атомні криголами, а саме кораблі). Але ці каравани йдуть без зупинки, не заходячи в порти, перш за все через відсутність нормальних баз і логістичної інфраструктури. Як на мене, головний лакмусовий папірець цього візиту — це саме поступки чи їх відсутність в питаннях Арктики і її ресурсів", – зазначив політолог.

