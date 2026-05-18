О чем будут договариваться Путин и Си: почему он действительно едет в Китай

КНР пока не собирается что-либо менять в отношениях с РФ, а потому визит Путина в Пекин должен продлить на время неписаное соглашение: Китай не хочет победы России, но и не допустит ее поражения в войне против Украины. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Путин и Си Цзиньпин.

Эксперт говорит, что визит Трампа в Пекин застабилизировал отношения Вашингтона и Поднебесной. При этом мы пока не понимаем осталось ли что-то за кулисами, ведь столь высокое представительство бизнеса, поехавшего вместе с Трампом, в теории, предполагает какие-то более широкие договоренности. Вполне реально, что мы их увидим в сентябре во время визита китайского лидера в США. Если это так, это может быть одной из предвыборных фишек Трампа, если такое соглашение все же появится.

"Как бы то ни было, но стороны точно договорились о двух перемириях: торговом и тайваньском. При этом США имеют в кармане закрытый Ормузский пролив, а Китай – редкоземельные металлы. Первые понимают: открытие Ормуза облегчает жизнь Китая и уменьшает выгоду американских нефтяных компаний, вторые знают, что без редкоземов США не проживет как минимум еще несколько лет", – отметил эксперт.

По его словам, на этом фоне визит Путина в Пекин вряд ли будет прорывным. Россия пытается продать одно и то же Китаю и Америке. При этом Россия очень хочет, чтобы купили оба, таким образом, сделав Россию необходимой и для США, и для КНР. У нас явно недооценивают эту игру россиян, хотя потенциально она может стать для нас проблемой.

Что касается самого визита Путина, то Вадим Денисенко говорит, что сейчас он едет в Пекин для подтверждения нынешнего статус-кво. При этом Китай точно будет требовать уступок, прежде всего в выделении территорий для будущей инфраструктуры по северному морскому пути.

"Дело в том, что КНР уже запустила свои северные торговые караваны и строит корабли именно для этого пути (не атомные ледоколы, а именно корабли). Но эти караваны идут без остановки, не заходя в порты, прежде всего из-за отсутствия нормальных баз и логистической инфраструктуры. По-моему, главная лакмусовая бумажка этого визита — это именно уступки или их отсутствие в вопросах Арктики и ее ресурсов", – отметил политолог.

