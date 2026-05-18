О чем будут договариваться Путин и Си: почему он действительно едет в Китай

Кравцев Сергей
КНР пока не собирается что-либо менять в отношениях с РФ, а потому визит Путина в Пекин должен продлить на время неписаное соглашение: Китай не хочет победы России, но и не допустит ее поражения в войне против Украины. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Эксперт говорит, что визит Трампа в Пекин застабилизировал отношения Вашингтона и Поднебесной. При этом мы пока не понимаем осталось ли что-то за кулисами, ведь столь высокое представительство бизнеса, поехавшего вместе с Трампом, в теории, предполагает какие-то более широкие договоренности. Вполне реально, что мы их увидим в сентябре во время визита китайского лидера в США. Если это так, это может быть одной из предвыборных фишек Трампа, если такое соглашение все же появится.
По его словам, на этом фоне визит Путина в Пекин вряд ли будет прорывным. Россия пытается продать одно и то же Китаю и Америке. При этом Россия очень хочет, чтобы купили оба, таким образом, сделав Россию необходимой и для США, и для КНР. У нас явно недооценивают эту игру россиян, хотя потенциально она может стать для нас проблемой.
Что касается самого визита Путина, то Вадим Денисенко говорит, что сейчас он едет в Пекин для подтверждения нынешнего статус-кво. При этом Китай точно будет требовать уступок, прежде всего в выделении территорий для будущей инфраструктуры по северному морскому пути.
