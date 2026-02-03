Про повне припинення закупівлі російської нафти Індією мова взагалі не йде: що сталося

У 2025 році щоденний експорт російської нафти складав 3,4 млн барелів. На Індію припадало 1,4 млн. Напередодні дзвінка Трамп-Моді, міністр енергетики Індії заявив, що у березні вони зменшать закупівлю російської нафти до 0,8 млн барелів. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, Моді у своєму коментарі щодо дзвінка Трампа про нафту не сказав ні слова.

"Іншими словами, про повне припинення закупівлі російської нафти мова взагалі не йде. В оптимістичному сценарії можемо говорити про імовірне зменшення закупівлі російської нафти на 30-40%. Це багато, але тільки, якщо це справді буде заміщення російської нафти, а не підміна російської нафти на російську, але під чужим прапором", – зазначив експерт.

Він уточнив, що навіть у такому випадку – це все одно означатиме більші знижки і втрати РФ від нафтових надходжень.

Вадим Денисенко уточнив, що за будь- яких обставин, вся ця історія призведе до збільшення втрат для російського бюджету.

Експерт зауважив, російська економіка продовжить своє падіння. І кризові явища будуть лише збільшуватися. Це не призведе до колапсу у 2026 році, як багато хто пророкує, але провали будуть відчуватися фактично в усіх галузях російської економіки.

"Сьогодні було чудово поговорити з моїм дорогим другом президентом Трампом. Дуже радий, що на продукцію, вироблену в Індії, тепер діятиме знижене мито у розмірі 18%. Від імені 1,4 мільярда жителів Індії висловлюю величезну подяку", — написав прем'єр-міністр.

Моді наголосив, що коли дві великі економіки та найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь обом народам і відкриває величезні можливості для взаємовигідного співробітництва.



