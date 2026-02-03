О полном прекращении закупки российской нефти Индией речь вообще не идет: что произошло

В 2025 году ежедневный экспорт российской нефти составлял 3,4 млн баррелей. На Индию приходилось 1,4 млн. Накануне звонка Трамп-Моди, министр энергетики Индии заявил, что в марте они снизят закупку российской нефти до 0,8 млн баррелей. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что Моди в своем комментарии по поводу звонка Трампа о нефти не сказал ни слова.

"Другими словами, о полном прекращении закупки российской нефти речь вообще не идет. В оптимистическом сценарии можем говорить об вероятном уменьшении закупки российской нефти на 30-40%. Это много, но только если это действительно будет замещение российской нефти, а не подмена российской нефти на российскую, но под чужим флагом", – отметил эксперт.

Он уточнил, что даже в таком случае это все равно будет означать большие скидки и потери РФ от нефтяных поступлений.

Вадим Денисенко уточнил, что при любых обстоятельствах вся эта история приведет к увеличению потерь для российского бюджета.

Эксперт отметил, что российская экономика продолжит свое падение. И кризисные явления будут только увеличиваться. Это не приведет к коллапсу в 2026 году, как многие предсказывают, но провалы будут ощущаться фактически во всех отраслях российской экономики.

Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что у него и президента США Дональда Трампа был телефонный разговор. Однако он не упомянул, обсуждался ли отказ страны от российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посту Моди в соцсети Х.

"Сегодня было здорово поговорить с моим дорогим другом президентом Трампом. Очень рад, что на продукцию, произведенную в Индии, теперь будет действовать пониженная пошлина в размере 18%. От имени 1,4 миллиарда жителей Индии выражаю огромную благодарность", — написал премьер-министр.

Моди подчеркнул, что когда две большие экономики и величайшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу обоим народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.



