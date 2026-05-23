«Примирення не буде навіть через сторіччя»: Мельник жорстко відповів Небензі у Раді безпеки ООН

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник України Андрій Мельник виступив із різкою заявою на адресу російського дипломата Василя Небензі, фактично виключивши можливість примирення між Україною та Росією у найближчому майбутньому.
Андрій Мельник. Фото: з відкритих джерел
Приводом до емоційної відповіді стало запрошення Небензі відвідати Москву. У відповідь Мельник наголосив, що у нього не виникне такого бажання навіть після можливої поразки Росії у війні та зміни влади у Кремлі.
За словами українського дипломата, навіть якщо в Росії відбудеться падіння режиму Володимир Путін, будуть виплачені репарації, а винні у військових злочинах покарають, це не призведе до швидкого відновлення відносин між двома країнами.
Мельник також звинуватив російську сторону в спробах маніпулювати міжнародною думкою і представляти себе "жертвою" на майданчику ООН, незважаючи на війну проти України, що триває, і численні руйнування.
Особливої уваги привернула реакція російського постпреда. Поки Мельник виступав із емоційною промовою, Небензя демонстративно не реагував на сказане та дивився у телефон, що викликало обговорення серед журналістів та дипломатів.
Виступ українського представника став одним із найжорсткіших останнім часом на засіданнях Ради безпеки ООН. Воно відображає недовіру Києва, що росте, до будь-яких заяв Москви про можливий “діалог” або “примирення”.
На тлі війни і регулярних атак Росії, що триває, українська влада все частіше заявляє, що питання відносин між двома країнами вже виходить далеко за рамки дипломатії і матиме довгострокові історичні наслідки.
Читайте також на порталі "Коментарі" — війна стане ще страшнішою: Небензя в ООН висунув Україні дикий ультиматум щодо цілей СВО.