«Примирения не будет даже через столетие»: Мельник жестко ответил Небензе в Совбезе ООН

Во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Андрей Мельник выступил с резким заявлением в адрес российского дипломата Василия Небензи, фактически исключив возможность примирения между Украиной и Россией в обозримом будущем.

Андрей Мельник. Фото: из открытых источников

Поводом для эмоционального ответа стало приглашение Небензи посетить Москву. В ответ Мельник подчеркнул, что у него не возникнет такого желания даже после возможного поражения России в войне и смены власти в Кремле.

По словам украинского дипломата, даже, если в России произойдет падение режима Владимир Путин, будут выплачены репарации, а виновные в военных преступлениях понесут наказание, это не приведет к быстрому восстановлению отношений между двумя странами.

“Примирения не будет десятилетиями, а возможно – столетиями”, — заявил представитель Украины в Совбезе ООН.

Мельник также обвинил российскую сторону в попытках манипулировать международным мнением и представлять себя “жертвой” на площадке ООН, несмотря на продолжающуюся войну против Украины и многочисленные разрушения.

Особое внимание привлекла реакция российского постпреда. Пока Мельник выступал с эмоциональной речью, Небензя демонстративно не реагировал на сказанное и смотрел в телефон, что вызвало обсуждение среди журналистов и дипломатов.

Выступление украинского представителя стало одним из самых жестких за последнее время на заседаниях Совбеза ООН. Оно отражает растущее недоверие Киева к любым заявлениям Москвы о возможном “диалоге” или “примирении”.

На фоне продолжающейся войны и регулярных атак России украинские власти все чаще заявляют, что вопрос отношений между двумя странами уже выходит далеко за рамки дипломатии и будет иметь долгосрочные исторические последствия.

Читайте также на портале "Комментарии" — война станет еще страшнее: Небензя в ООН выдвинул Украине дикий ультиматум по поводу целей "СВО".



