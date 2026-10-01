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Приховане перекидання військ РФ: через Маріуполь третю добу йдуть колони

«Рухаються малими колонами»: Петро Андрющенко розповів про тактику супроводу конвоїв окупантів через Бердянськ

1 жовтня 2026, 08:42
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Недилько Ксения

Російські окупаційні війська вже третю добу поспіль нарощують інтенсивність перекидання додаткових резервів та боєприпасів із території РФ на лінію фронту в Запорізькій області. Наразі основний транзитний потік загарбників фіксується за маршрутом Маріуполь — Бердянськ, звідки ворожі сили спрямовують безпосередньо на Оріхівський та Степногірський напрямки.

Приховане перекидання військ РФ: через Маріуполь третю добу йдуть колони

Ілюстративне фото

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що загарбники помітно змінили тактику пересування, аби мінімізувати втрати.

Приховане перекидання військ РФ: через Маріуполь третю добу йдуть колони - фото 2

"Рухаються малими колонами в посиленому супроводженні малих вогневих груп", — зазначив посадовець.

Він пояснив, що такий підхід ворог застосовує для маскування техніки: особлива побудова колон "окремо дозволяє викреслювати їх з потоку" цивільного автотранспорту та робити менш помітними для спостереження.

Крім того, командування РФ намагається сховати логістичні ланцюги від засобів ураження Сил оборони України на півдні. За словами Андрющенка, після проходження Бердянська російські військові відмовляються від використання ключових автошляхів.

"Від Бердянська намагаються рухатись не основною трасою", — наголосив аналітик, додавши, що окупанти переміщуються путівцями.

Головна мета таких маневрів — діяти "в спробі уникнути фіксації та ризику удару" з боку українських розвідувальних систем та далекобійної артилерії. Попри всі зусилля ворога, український спротив та моніторингові групи продовжують детально фіксувати кожен крок російських конвоїв.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що масштабна наступальна операція українських сил під кодовою назвою "Вівальді" продовжує приносити вагомі результати на фронті. Як стало відомо, задум військового командування складається з чотирьох послідовних етапів і наразі перебуває в активній фазі реалізації.



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