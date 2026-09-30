Російські військові масово здаються в полон: як ЗСУ взяли хитрістю окупантів

Масштабна наступальна операція українських сил під кодовою назвою "Вівальді" продовжує приносити вагомі результати на фронті. Як стало відомо, задум військового командування складається з чотирьох послідовних етапів і наразі перебуває в активній фазі реалізації. В ефірі програми Ранок.LIVE лейтенантка Збройних Сил України Анастасія Кулікова повідомила, що завдяки успішним діям наших захисників та гострому дефіциту ресурсів у лавах окупантів російські солдати дедалі частіше обирають шлях капітуляції.

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За словами офіцерки, ключовим фактором успіху став високий рівень тактичного маскування. Українським підрозділам вдалося повністю перехитрити командування загарбників і приховати реальний вектор основного удару.

"Противник був до цього не готовий", — наголосила Анастасія Кулікова, додавши, що раптовий маневр деморалізував ворога.

Російські військові виявилися абсолютно безпорадними як у психологічному, так і в суто фізичному плані перед натиском сил оборони. Завдяки цьому обмінний фонд активно поповнюється представниками різних ланок армії РФ. за словами лейтенантки, "в полон здаються як офіцери, так і рядові військовослужбовці". Ситуацію для окупаційних військ суттєво ускладнює і повний логістичний колапс на передових позиціях, адже через відсутність своєчасного постачання росіяни тривалий час залишаються без їжі та боєкомплекту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на передову, де відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Глава держави особисто подякував воїнам, які тримають оборону на Лиманському напрямку, та відзначив їх державними нагородами. Під час візиту Верховний Головнокомандувач детально обговорив із керівництвом бригади поточні бойові завдання та нагальні потреби підрозділу.