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Скрытое перебрасывание войск РФ: через Мариуполь третьи сутки идут колонны

«Двигаются малыми колоннами»: Петр Андрющенко рассказал о тактике сопровождения конвоев оккупантов через Бердянск

1 октября 2026, 08:42
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Недилько Ксения

Российские оккупационные войска уже третьи сутки наращивают интенсивность перебрасывания дополнительных резервов и боеприпасов с территории РФ на линию фронта в Запорожской области. Основной транзитный поток захватчиков фиксируется по маршруту Мариуполь — Бердянск, откуда вражеские силы направляют непосредственно на Ореховское и Степногорское направления.

Скрытое перебрасывание войск РФ: через Мариуполь третьи сутки идут колонны

Иллюстративное фото

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что захватчики заметно изменили тактику передвижения, чтобы минимизировать потери.

Скрытое перебрасывание войск РФ: через Мариуполь третьи сутки идут колонны - фото 2

"Двигаются малыми колоннами в усиленном сопровождении малых огневых групп", — отметил чиновник.

Он пояснил, что такой подход враг применяет для маскировки техники: особое построение колонн "отдельно позволяет вычеркивать их из потока" гражданского автотранспорта и делать менее заметными для наблюдения.

Кроме того, командование РФ пытается скрыть логистические цепи от средств поражения сил обороны Украины на юге. По словам Андрющенко, после прохождения Бердянска российские военные отказываются от использования ключевых автодорог.

"От Бердянска пытаются двигаться не по основной трассе", — подчеркнул аналитик, добавив, что оккупанты перемещаются проселками.

Главная цель таких маневров – действовать "в попытке избежать фиксации и риска удара" со стороны украинских разведывательных систем и дальнобойной артиллерии. При всех усилиях врага, украинское сопротивление и мониторинговые группы продолжают детально фиксировать каждый шаг российских конвоев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что масштабная наступательная операция украинских сил под кодовым названием "Вивальди" продолжает приносить весомые результаты на фронте. Как стало известно, замысел военного командования состоит из четырех последовательных этапов и находится в активной фазе реализации.



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