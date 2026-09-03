Прихисток для цілого міста: скільки ВПО живе на Полтавщині та скільки коштує їх утримання

Станом на кінець серпня 2026 року Полтавщина залишається одним із ключових гуманітарних хабів України, де зареєстровано майже 190 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це свідчить офіційна відповідь Управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та ВПО Полтавської ОВА на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

ВПО на Полтавщині. Фото: з відкритих джерел

Демографічний зріз: хто знайшов прихисток на Полтавщині

За даними Єдиної інформаційної бази даних про ВПО, на 28 серпня 2026 року в області офіційно обліковано 189 128 внутрішньо переміщених осіб.

У демографічній структурі переселенців переважають жінки та люди працездатного віку: Жінки: 113 079 осіб; Чоловіки: 76 049 осіб; Особи працездатного віку: 91 841 особа; Пенсіонери: 49 179 осіб; Діти (до 18 років): 35 295 осіб; Особи з інвалідністю: 12 813 осіб.

Географія походження евакуйованих громадян цілком відображає інтенсивність бойових дій на сході та півдні країни. Найбільше людей прибуло з сусідніх та прифронтових областей: Донецька область – 66 412 осіб; Харківська область – 62 898 осіб; Луганська область – 18 941 особа; Сумська область – 6 794 особи; Запорізька область – 5 386 осіб; Дніпропетровська область – 4 224 особи; Херсонська область – 3 509 осіб; АР Крим та м. Севастополь – 957 осіб (782 та 175 відповідно).

Місця тимчасового проживання

За інформацією ОВА, в Полтавській області офіційно затверджено 65 місць тимчасового проживання (МТП). Загалом у цих МТП наразі мешкає 3 672 особи, що становить менше 2% від загальної кількості зареєстрованих ВПО в області (переважна більшість орендує житло самостійно або проживає у родичів). На запити про обсяг бюджетних коштів, спрямованих у 2025 році та за січень-серпень 2026 року на утримання МТП, в Управлінні заявили, що володіють інформацією лише щодо одного об’єкта – модульного містечка у Полтаві.

За наявними даними ОВА, модульне містечко в Полтаві розраховане на 245 місць та було облаштоване на початку 2023 року в межах міжнародного проєкту "Під безпечним дахом" (за сприяння Уряду Великої Британії та Фонду міжнародної солідарності Польщі). У 2025 році на його утримання з бюджету спрямували 1 335,0 тис. грн. За січень-червень 2026 року витрати склали 526,8 тис. грн.

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