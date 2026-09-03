Прихисток для цілого міста: скільки ВПО живе на Полтавщині та скільки коштує їх утримання

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Кравцев Сергей
Станом на кінець серпня 2026 року Полтавщина залишається одним із ключових гуманітарних хабів України, де зареєстровано майже 190 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це свідчить офіційна відповідь Управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та ВПО Полтавської ОВА на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".
ВПО на Полтавщині. Фото: з відкритих джерел
Демографічний зріз: хто знайшов прихисток на Полтавщині
За даними Єдиної інформаційної бази даних про ВПО, на 28 серпня 2026 року в області офіційно обліковано 189 128 внутрішньо переміщених осіб.
У демографічній структурі переселенців переважають жінки та люди працездатного віку: Жінки: 113 079 осіб; Чоловіки: 76 049 осіб; Особи працездатного віку: 91 841 особа; Пенсіонери: 49 179 осіб; Діти (до 18 років): 35 295 осіб; Особи з інвалідністю: 12 813 осіб.
Географія походження евакуйованих громадян цілком відображає інтенсивність бойових дій на сході та півдні країни. Найбільше людей прибуло з сусідніх та прифронтових областей: Донецька область – 66 412 осіб; Харківська область – 62 898 осіб; Луганська область – 18 941 особа; Сумська область – 6 794 особи; Запорізька область – 5 386 осіб; Дніпропетровська область – 4 224 особи; Херсонська область – 3 509 осіб; АР Крим та м. Севастополь – 957 осіб (782 та 175 відповідно).
Місця тимчасового проживання
За інформацією ОВА, в Полтавській області офіційно затверджено 65 місць тимчасового проживання (МТП). Загалом у цих МТП наразі мешкає 3 672 особи, що становить менше 2% від загальної кількості зареєстрованих ВПО в області (переважна більшість орендує житло самостійно або проживає у родичів). На запити про обсяг бюджетних коштів, спрямованих у 2025 році та за січень-серпень 2026 року на утримання МТП, в Управлінні заявили, що володіють інформацією лише щодо одного об’єкта – модульного містечка у Полтаві.
За наявними даними ОВА, модульне містечко в Полтаві розраховане на 245 місць та було облаштоване на початку 2023 року в межах міжнародного проєкту "Під безпечним дахом" (за сприяння Уряду Великої Британії та Фонду міжнародної солідарності Польщі). У 2025 році на його утримання з бюджету спрямували 1 335,0 тис. грн. За січень-червень 2026 року витрати склали 526,8 тис. грн.
Також видання "Коментарі" повідомляло – великий вихід з Донеччини: куди розселяють евакуйованих мешканців та які регіони стали транзитними.