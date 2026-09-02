Великий вихід з Донеччини: куди розселяють евакуйованих мешканців та які регіони стали транзитними

З початку 2026 року десятки тисяч жителів Донецької області були змушені залишити свої домівки через постійні обстріли та загрозу життя. Для допомоги евакуйованим у сусідніх регіонах розгорнули транзитні хаби, а централізоване розселення переселенців наразі здійснюють у трьох областях України. Про це йдеться у відповіді Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації (ОДА) на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Евакуація людей. Фото: з відкритих джерел

Транзитні хаби та статистика виїзду

Як повідомили у профільному департаменті ОВА, реагуючи на масову евакуацію цивільного населення, у Дніпропетровській та Харківській областях місцеві держадміністрації у співпраці з міжнародними та благодійними організаціями утворили 2 транзитні центри.

За даними обласної влади, станом на серпень 2026 року з початку року послугами цих хабів скористалися понад 54,5 тисячі осіб: 33,5 тис. осіб скористалися послугами транзитного центру у Харківській області; 21,0 тис. осіб пройшли через транзитний центр у Дніпропетровській області.

Безкоштовне розселення: скільки переселенців отримали житло

Попри значний потік людей, які залишають прифронтовий регіон, більшість евакуйованих виїжджають до родичів чи шукають житло самостійно. За період з 1 січня по 1 серпня 2026 року централізовано та безкоштовно у більш безпечних областях України було розселено 1 568 осіб. У Департаменті соцзахисту наголосили, що дах над головою забезпечили всім без винятку громадянам, які повідомили про таку потребу під час перебування у транзитних центрах.

Куди саме направляють евакуйованих з Донеччини

Порядок розміщення евакуйованого населення визначається місцевими держадміністраціями тих територій, які приймають людей. Згідно з рішенням Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та реагування на масове переміщення населення, централізоване безкоштовне розселення громадян, які евакуюються з Донецької області, наразі здійснюється у трьох регіонах: Рівненській області; Кіровоградській області; Полтавській області. Евакуаційні заходи та надання первинної допомоги людям, які залишають зони бойових дій, тривають.

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