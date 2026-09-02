Большой выход из Донбасса: куда расселяют эвакуированных жителей и какие регионы стали транзитными

С начала 2026 года десятки тысяч жителей Донецкой области были вынуждены покинуть свои дома из-за постоянных обстрелов и угрозы жизни. Для помощи эвакуированным в соседних регионах развернули транзитные хабы, а централизованное расселение переселенцев осуществляют в трех областях Украины. Об этом говорится в ответе Департамента социальной защиты населения Донецкой областной государственной администрации (ОГА) на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Эвакуация людей. Фото: из открытых источников

Транзитные хабы и статистика выезда

Как сообщили в профильном департаменте ОВА, реагируя на массовую эвакуацию гражданского населения, в Днепропетровской и Харьковской областях местные госадминистрации в сотрудничестве с международными и благотворительными организациями образовали 2 транзитных центра.

По данным областных властей, по состоянию на август 2026 года с начала года услугами этих хабов воспользовались более 54,5 тысяч человек: 33,5 тыс. человек воспользовались услугами транзитного центра в Харьковской области; 21,0 тыс. человек прошли через транзитный центр в Днепропетровской области.

Бесплатное расселение: сколько переселенцев получили жилье

Несмотря на значительный поток людей, покидающих прифронтовый регион, большинство эвакуированных выезжают к родственникам или ищут жилье самостоятельно. За период с 1 января по 1 августа 2026 централизовано и бесплатно в более безопасных областях Украины было расселено 1 568 человек. В Департаменте соцзащиты подчеркнули, что кров над обеспечили всем без исключения гражданам, которые сообщили о такой необходимости во время пребывания в транзитных центрах.

Куда именно направляют эвакуированных из Донбасса

Порядок размещения эвакуированного населения определяется местными госадминистрациями тех территорий, которые принимают людей. Согласно решению Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий и реагированию на массовое перемещение населения, централизованное бесплатное расселение граждан, эвакуируемых из Донецкой области, осуществляется в трех регионах: Ровенской области; Кировоградской области; в Полтавской области. Эвакуационные мероприятия и оказание первичной помощи людям, покидающим зоны боевых действий, продолжаются.

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