Приют для целого города: сколько ВПЛ живет на Полтавщине и сколько стоит их содержание

По состоянию на конец августа 2026 Полтавщина остается одним из ключевых гуманитарных хабов Украины, где зарегистрировано почти 190 тысяч внутренне перемещенных лиц. Об этом свидетельствует официальный ответ Управления по делам реинтеграции, социальной защиты ветеранов и ВПЛ Полтавской ОВ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

ВПО на Полтавщине. Фото: из открытых источников

Демографический срез: кто нашел убежище на Полтавщине

По данным Единой информационной базы данных об ВПЛ, на 28 августа 2026 года в области официально учтено 189 128 внутренне перемещенных лиц.

В демографической структуре переселенцев преобладают женщины и люди трудоспособного возраста: женщины: 113 079 человек; Мужчины: 76 049 человек; Лица трудоспособного возраста: 91 841 человек; Пенсионеры: 49 179 человек; Дети (до 18 лет): 35295 человек; Лица с инвалидностью: 12 813 человек.

География происхождения эвакуированных граждан полностью отражает интенсивность боевых действий на востоке и юге страны. Больше всего людей прибыло из соседних и прифронтовых областей: Донецкая область – 66 412 человек; Харьковская область – 62 898 человек; Луганская область – 18 941 человек; Сумская область – 6 794 человека; Запорожская область – 5386 человек; Днепропетровская область – 4 224 человека; Херсонская область – 3509 человек; АР Крым и Севастополь – 957 человек (782 и 175 соответственно).

Места временного проживания

По информации ОВА, в Полтавской области официально утверждено 65 мест временного проживания (МТП). В общей сложности в этих МТП сейчас проживает 3 672 человека, что составляет менее 2% от общего количества зарегистрированных ВПЛ в области (подавляющее большинство арендует жилье самостоятельно или проживает у родственников). На запросы об объеме бюджетных средств, направленных в 2025 году и за январь-август 2026 года на содержание МТП, в Управлении заявили, что владеют информацией только об одном объекте – модульном городке в Полтаве.

По имеющимся данным, модульный городок в Полтаве рассчитан на 245 мест и был обустроен в начале 2023 года в рамках международного проекта "Под безопасной крышей" (при содействии Правительства Великобритании и Фонда международной солидарности Польши). В 2025 году на его содержание из бюджета было направлено 1 335,0 тыс. грн. За январь-июнь 2026 расходы составили 526,8 тыс. грн.

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