Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про присвоєння вищих військових звань. Серед нагороджених — відомі командири та посадовці, чиї імена стали символами оборони країни.

Президент Зеленський ухвалив рішення щодо Дениса «Редіса» Прокопенка

Згідно з офіційним оприлюдненим указом на сайті глави держави, звання бригадного генерала отримав Денис "Редіс" Прокопенко, командувач 1-го корпусу Національної гвардії України. Військовий кореспондент Богдан Мирошников назвав це рішення історичним:

"Редіс відтепер бригадний генерал!! Наймолодший генерал в українському війську в сучасній історії точно! Тепер по званню для Редіса відкриваються будь-які можливості для зайняття командуючих посад. Можливо, ми колись побачимо його Головкомом? Хотів би на це сподіватися!" — зазначив журналіст.

Військові у соціальних мережах також схвально відреагували на цю новину, підкреслюючи, що "Редіс — один із найдостойніших командирів, за яким йдуть люди".

Окрім Прокопенка, нові звання отримали:

Павло Паліса (заступник керівника Офісу Президента України) — присвоєно звання бригадного генерала;

Олександр Півненко (командувач Національної гвардії України) — отримав звання генерал-майора.

Експерти зазначають, що такі кадровий підйом бойових офіцерів свідчить про посилення ролі досвідчених польових командирів у структурі управління обороною держави.

