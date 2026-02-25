logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Президент Зеленський ухвалив рішення щодо Дениса «Редіса» Прокопенка
commentss НОВИНИ Всі новини

Президент Зеленський ухвалив рішення щодо Дениса «Редіса» Прокопенка

Нові звання для Прокопенка, Паліси та Півненка: президент підписав укази про підвищення військового керівництва

25 лютого 2026, 19:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про присвоєння вищих військових звань. Серед нагороджених — відомі командири та посадовці, чиї імена стали символами оборони країни.

Президент Зеленський ухвалив рішення щодо Дениса «Редіса» Прокопенка

Президент Зеленський ухвалив рішення щодо Дениса «Редіса» Прокопенка

Згідно з офіційним оприлюдненим указом на сайті глави держави, звання бригадного генерала отримав Денис "Редіс" Прокопенко, командувач 1-го корпусу Національної гвардії України. Військовий кореспондент Богдан Мирошников назвав це рішення історичним:

"Редіс відтепер бригадний генерал!! Наймолодший генерал в українському війську в сучасній історії точно! Тепер по званню для Редіса відкриваються будь-які можливості для зайняття командуючих посад. Можливо, ми колись побачимо його Головкомом? Хотів би на це сподіватися!" — зазначив журналіст.

Військові у соціальних мережах також схвально відреагували на цю новину, підкреслюючи, що "Редіс — один із найдостойніших командирів, за яким йдуть люди".

Окрім Прокопенка, нові звання отримали:

Павло Паліса (заступник керівника Офісу Президента України) — присвоєно звання бригадного генерала;

Олександр Півненко (командувач Національної гвардії України) — отримав звання генерал-майора.

Експерти зазначають, що такі кадровий підйом бойових офіцерів свідчить про посилення ролі досвідчених польових командирів у структурі управління обороною держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що блокування доступу до мережі Starlink для російських військ стало серйозним ударом по їхній боєздатності. Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у коментарі для The Independent заявив, що після того, як компанія SpaceX заблокувала термінали для армії РФ, рівень її ефективності різко знизився.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини