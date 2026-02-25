Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о присвоении высших воинских званий. Среди награжденных известные командиры и чиновники, чьи имена стали символами обороны страны.

Президент Зеленский принял решение на счет Дениса «Рэдиса» Прокопенко

Согласно официальному обнародованному указу на сайте главы государства, звание бригадного генерала получил Денис "Рэдис" Прокопенко, командующий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины. Военный корреспондент Богдан Мирошников назвал это решение историческим:

"Рэдис отныне бригадный генерал!! Самый молодой генерал в украинской армии в современной истории точно! Теперь по званию для Рэдиса открываются любые возможности для занятия командующих должностей. Может, мы когда-нибудь увидим его Главкомом? Хотел бы на это надеяться!" – отметил журналист.

Военные в социальных сетях также одобрительно отреагировали на эту новость, подчеркивая, что Рэдис — один из самых достойных командиров, за которым следуют люди.

Кроме Прокопенко новые звания получили:

Павел Палиса (заместитель руководителя Офиса Президента Украины) — присвоено звание бригадного генерала;

Александр Пивненко (командующий Национальной гвардией Украины) получил звание генерал-майора.

Эксперты отмечают, что такие кадровые подъемы боевых офицеров свидетельствуют об усилении роли опытных полевых командиров в структуре управления обороной государства.

