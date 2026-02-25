logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Президент Зеленский принял решение на счет Дениса «Рэдиса» Прокопенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Зеленский принял решение на счет Дениса «Рэдиса» Прокопенко

Новые звания для Прокопенко, Палисы и Пивненко: президент подписал указы о повышении военного руководства

25 февраля 2026, 19:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о присвоении высших воинских званий. Среди награжденных известные командиры и чиновники, чьи имена стали символами обороны страны.

Президент Зеленский принял решение на счет Дениса «Рэдиса» Прокопенко

Президент Зеленский принял решение на счет Дениса «Рэдиса» Прокопенко

Согласно официальному обнародованному указу на сайте главы государства, звание бригадного генерала получил Денис "Рэдис" Прокопенко, командующий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины. Военный корреспондент Богдан Мирошников назвал это решение историческим:

"Рэдис отныне бригадный генерал!! Самый молодой генерал в украинской армии в современной истории точно! Теперь по званию для Рэдиса открываются любые возможности для занятия командующих должностей. Может, мы когда-нибудь увидим его Главкомом? Хотел бы на это надеяться!" – отметил журналист.

Военные в социальных сетях также одобрительно отреагировали на эту новость, подчеркивая, что Рэдис — один из самых достойных командиров, за которым следуют люди.

Кроме Прокопенко новые звания получили:

Павел Палиса (заместитель руководителя Офиса Президента Украины) — присвоено звание бригадного генерала;

Александр Пивненко (командующий Национальной гвардией Украины) получил звание генерал-майора.

Эксперты отмечают, что такие кадровые подъемы боевых офицеров свидетельствуют об усилении роли опытных полевых командиров в структуре управления обороной государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что блокирование доступа к сети Starlink для российских войск стало серьезным ударом по их боеспособности. Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в комментарии The Independent заявил, что после того, как компания SpaceX заблокировала терминалы для армии РФ, уровень ее эффективности резко снизился.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости