Голова української держави Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає значне підвищення низки виплат, пов'язаних з народженням дитини та доглядом за нею.

Президент України підписав важливий закон для дітей

Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради, датованій від 14 листопада.

Нові розміри підвищених виплат почнуть діяти з 1 січня 2026 року:

50 000 грн – одноразова допомога при народженні дитини.

7 000 грн – допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

"Пакунок малюка" – одноразова натуральна або грошова допомога.

7 000 грн – щомісячна допомога для догляду за дитиною до 1 року.

8 000 грн – щомісячна допомога за програмою "єЯсла" для догляду за дитиною віком від 2 до 3 років.

8 000 грн – щомісячна допомога за програмою "єСадок" для догляду за дитиною віком від 4 до 6 років.

5 000 грн – одноразова допомога "пакунок школяра" для учнів перших класів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 5 листопада Верховна Рада проголосувала за підвищення виплат під час вагітності та догляду за дитиною. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"ДОТИСЛИ! Скільки разів я підіймав це питання в Раді. Скільки разів казав про це депутатам, деякі слуги навіть сміялись і казали, що треба дешеві памперси купувати і буде все окей тоді. Два роки боротьби за це. Була і петиція, і звернення, і чого тільки не було. Бо виплата 860 грн матерям — це просто приниження, цих грошей не вистачить навіть, щоб тиждень прогодувати дитину. І ось нарешті нас почули! Держава починається не з Верховної Ради, і навіть не з Офісу президента, а з пологового", – наголосив політик.