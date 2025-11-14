logo_ukra

Президент України підписав важливий закон для дітей
commentss НОВИНИ Всі новини

Президент України підписав важливий закон для дітей

Володимир Зеленський підписав закон про підвищення виплат по вагітності та пологам

14 листопада 2025, 16:58
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Голова української держави Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає значне підвищення низки виплат, пов'язаних з народженням дитини та доглядом за нею.

Президент України підписав важливий закон для дітей

Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради, датованій від 14 листопада.

Нові розміри підвищених виплат почнуть діяти з 1 січня 2026 року:

50 000 грн – одноразова допомога при народженні дитини.

7 000 грн – допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

"Пакунок малюка" – одноразова натуральна або грошова допомога.

7 000 грн – щомісячна допомога для догляду за дитиною до 1 року.

8 000 грн – щомісячна допомога за програмою "єЯсла" для догляду за дитиною віком від 2 до 3 років.

8 000 грн – щомісячна допомога за програмою "єСадок" для догляду за дитиною віком від 4 до 6 років.

5 000 грн – одноразова допомога "пакунок школяра" для учнів перших класів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 5 листопада Верховна Рада проголосувала за підвищення виплат під час вагітності та догляду за дитиною. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"ДОТИСЛИ! Скільки разів я підіймав це питання в Раді. Скільки разів казав про це депутатам, деякі слуги навіть сміялись і казали, що треба дешеві памперси купувати і буде все окей тоді. Два роки боротьби за це. Була і петиція, і звернення, і чого тільки не було. Бо виплата 860 грн матерям — це просто приниження, цих грошей не вистачить навіть, щоб тиждень прогодувати дитину. І ось нарешті нас почули! Держава починається не з Верховної Ради, і навіть не з Офісу президента, а з пологового", – наголосив політик.



