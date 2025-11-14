logo

Главная Новости Общество события Президент Украины подписал важный закон для детей
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Украины подписал важный закон для детей

Владимир Зеленский подписал закон о повышении выплат по беременности и родам

14 ноября 2025, 16:58
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий значительное повышение ряда выплат, связанных с рождением ребенка и уходом за ним.

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, датированной от 14 ноября.

Новые размеры повышенных выплат начнут действовать с 1 января 2026 года:

50 000 грн – одноразовая помощь при рождении ребенка.

7 000 грн – помощь по беременности и родам.

"Пакунок малюка" – одноразовая натуральная или денежная помощь.

7 000 грн – ежемесячная помощь по уходу за ребенком до 1 года.

8 000 грн – ежемесячная помощь по программе "еЯсли" для ухода за ребенком в возрасте от 2 до 3 лет.

8 000 грн – ежемесячная помощь по программе "еСадок" по уходу за ребенком в возрасте от 4 до 6 лет.

5 000 грн – одноразовая помощь "упаковка школьника" для учащихся первых классов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 5 ноября Верховная Рада проголосовала за повышение выплат во время беременности и ухода за ребенком. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"ДОЖАЛИ! Сколько раз говорил об этом депутатам, некоторые слуги даже смеялись и говорили, что надо дешевые подгузники покупать и будет все окей тогда. Два года борьбы за это. Была и петиция, и обращение, и чего только не было. Потому что выплата 860 грн матерям – это просто унижение, этих денег не хватит даже, чтобы неделю прокормить ребенка. И вот, наконец, нас услышали! Государство начинается не с Верховной Рады, и даже не с Офиса президента, а с родильного", – подчеркнул политик.



