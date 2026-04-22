Працювати до 70 років і довше: як можуть збільшити пенсійний вік в Україні

Україна зіткнулася з безпрецедентним демографічним викликом: рівень смертності в країні зараз утричі перевищує показники народжуваності. Згідно зі статистичними даними за 2025 рік, кількість померлих перевищила 485 тисяч осіб, тоді як на світ з’явилося лише близько 169 тисяч немовлят, про це пише BBC, де наголошують, що пенсійний вік можуть збільшити.

За інформацією очільника Мінсоцполітики Дениса Улютіна, Україна офіційно увійшла до топ-30 "найстаріших" держав світу. Наразі 22% громадян — це люди віком понад 65 років. Для порівняння, на момент здобуття незалежності цей показник становив 12%, а перед повномасштабним вторгненням — 18%.

Ситуація на ринку праці стає критичною. Аналітики Київської школи економіки (KSE) зазначають, що з 2022 року країна втратила майже 40% трудових ресурсів. Основними причинами стали війна та масова міграція. З 5 мільйонів українців, що виїхали за кордон, переважну більшість становить молодь та люди працездатного віку; пенсіонерів серед біженців лише 6%.

Окреме занепокоєння демографів викликає відтік чоловіків віком 18–22 роки. За даними європейських партнерів, Україну могли залишити до 400 тисяч представників цієї категорії. Денис Улютін у розмові з Forbes зазначив: "Підтвердити чи спростувати не можу, бо не ведемо статистику. Напевно, для країн ЄС це є певним тиском і викликає побоювання".

Водночас тривалість життя в Україні стрімко падає через постійний стрес та бойові дії: середній показник для жінок знизився до 70 років, а для чоловіків — до критичних 57–58 років.

За таких умов українцям доведеться залишатися економічно активними значно довше. Елла Лібанова, директорка Інституту демографії, у коментарі для ЦЕС підкреслила невідворотність цього процесу: "Абсолютно все йде до того, що люди будуть працювати довше. Я не знаю, до 70, може до 90 – побачимо". За її словами, структурні зміни в суспільстві вже зробили подовження трудового стажу неминучим фактом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що станом на квітень 2026 року в Україні зберігається гостра проблема з пенсійними виплатами для внутрішньо переміщених осіб. Як повідомляє народний депутат Павло Фролов, посилаючись на дані правозахисників, "понад 169 тис пенсіонерів ВПО залишаються без виплат через непроходження обов'язкової фізичної ідентифікації".