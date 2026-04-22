Работать до 70 лет и дольше: как могут увеличить пенсионный возраст в Украине

Украина столкнулась с беспрецедентным демографическим вызовом: уровень смертности в стране сейчас в три раза превышает показатели рождаемости. Согласно статистическим данным за 2025 год, количество умерших превысило 485 тысяч человек, в то время как на свет появилось лишь около 169 тысяч младенцев, об этом пишет BBC , где подчеркивают, что пенсионный возраст могут увеличить.

По информации главы Минсоцполитики Дениса Улютина, Украина официально вошла в топ-30 "старейших" государств мира. Сейчас 22% граждан — это люди старше 65 лет. Для сравнения, к моменту обретения независимости этот показатель составлял 12%, а перед полномасштабным вторжением — 18%.

Ситуация на рынке труда становится критической. Аналитики Киевской школы экономики (KSE) отмечают, что с 2022 года страна потеряла около 40% трудовых ресурсов. Основными причинами стали война и массовая миграция. Из 5 миллионов выехавших за границу украинцев подавляющее большинство составляет молодежь и люди трудоспособного возраста; пенсионеров среди беженцев всего 6%.

Отдельная обеспокоенность демографов вызывает отток мужчин в возрасте 18–22 лет. По данным европейских партнеров, Украину могли бросить до 400 тысяч представителей этой категории. Денис Улютин в разговоре с Forbes отметил: "Подтвердить или опровергнуть не могу, потому что не ведем статистику. Наверное, для стран ЕС это определенное давление и вызывает опасения".

В то же время продолжительность жизни в Украине стремительно падает из-за постоянного стресса и боевых действий: средний показатель для женщин снизился до 70 лет, а для мужчин — до критических 57–58 лет.

В таких условиях украинцам придется оставаться экономически активными значительно дольше. Элла Либанова, директор Института демографии, в комментарии для ЦЭС подчеркнула неотвратимость этого процесса: "Абсолютно все идет к тому, что люди будут работать дольше. Я не знаю, до 70, может, до 90 – увидим". По ее словам, структурные изменения в обществе уже сделали продление трудового стажа неизбежным фактом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по состоянию на апрель 2026 года в Украине сохраняется острая проблема с пенсионными выплатами для внутренне перемещенных лиц. Как сообщает народный депутат Павел Фролов, ссылаясь на данные правозащитников, "свыше 169 тыс. пенсионеров ВПЛ остаются без выплат из-за непрохождения обязательной физической идентификации".