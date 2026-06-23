Працівники масово скаржаться на роботодавців: які найболючіші проблеми ринку праці

Проблеми із виплатою заробітної плати залишаються головною причиною звернень українців до Державної служби України з питань праці. Про це свідчать дані, надані Держпраці у відповіді на інформаційний запит інтернет-порталу "Коментарі".

Порушення умов праці

Згідно з офіційною інформацією, протягом 2025 року до Держпраці та її територіальних органів надійшло 12 436 звернень працівників щодо порушення трудових прав. Лише за неповні шість місяців 2026 року – станом на 22 червня – таких звернень вже зафіксовано 6163.

Абсолютним лідером серед скарг залишається невиплата або затримка заробітної плати. У 2025 році через борги по зарплаті до відомства звернулися 4969 громадян, а з початку 2026 року – ще 1896 осіб.

Другу позицію посідає незадекларована праця. Минулого року через використання роботодавцями неофіційної зайнятості надійшло 1117 звернень, а цього року – вже 505.

На третьому місці серед найпоширеніших порушень опинилися незаконні звільнення. У 2025 році таких скарг було 757, тоді як за перше півріччя 2026 року – 269.

Окрему увагу привертає проблема мобінгу або цькування на робочому місці. Якщо у 2025 році Держпраця отримала 756 відповідних звернень, то лише за неповних шість місяців 2026 року їх кількість уже досягла 524. Це свідчить про зростання уваги працівників до захисту своїх прав та психологічного комфорту на роботі.

Також українці продовжують скаржитися на порушення права на безпечні та здорові умови праці. Торік таких звернень було 594, а цьогоріч – 101.

Найбільше звернень зафіксували у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці, яке охоплює Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області. До трійки лідерів також увійшли Центральне міжрегіональне управління (Київська, Чернігівська та Черкаська області) та Північно-Східне міжрегіональне управління, до якого входять Сумська, Полтавська та Харківська області.

Оприлюднена статистика демонструє, що навіть в умовах війни питання дотримання трудових прав залишається одним із найгостріших соціальних викликів для України.

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