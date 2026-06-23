Работники массово жалуются на работодателей: какие самые болезненные проблемы на рынке труда

Проблемы с выплатой заработной платы остаются главной причиной обращений украинцев в Государственную службу Украины по вопросам труда. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Гоструду в ответе на информационный запрос интернет-портала "Комментарии".

Нарушение условий труда

Согласно официальной информации, в течение 2025 года в Гоструд и его территориальные органы поступило 12 436 обращений работников о нарушении трудовых прав. Только за неполные шесть месяцев 2026 года – на 22 июня – таких обращений уже зафиксировано 6163.

Абсолютным лидером среди жалоб остается невыплата или задержка заработной платы. В 2025 году из-за долгов по зарплате в ведомство обратились 4969 граждан, а с начала 2026 года – еще 1896 человек.

Вторую позицию занимает незадекларированный труд. В прошлом году из-за использования работодателями неофициальной занятости поступило 1117 обращений, а в этом – уже 505.

На третьем месте среди самых распространенных нарушений оказались незаконные увольнения. В 2025 году таких жалоб было 757, тогда как за первое полугодие 2026 – 269.

Отдельное внимание привлекает проблема мобинга или травли на рабочем месте. Если в 2025 году Гоструд получил 756 соответствующих обращений, то только за неполных шесть месяцев 2026 года их количество уже достигло 524. Это свидетельствует о росте внимания работников к защите своих прав и психологического комфорта на работе.

Также украинцы продолжают жаловаться на нарушение права на безопасные и здоровые условия труда. В прошлом году таких обращений было 594, а в этом – 101.

Больше всего обращений зафиксировано в Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда, которое охватывает Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области. В тройку лидеров также вошли Центральное межрегиональное управление (Киевская, Черниговская и Черкасская области) и Северо-Восточное межрегиональное управление, в которое входят Сумская, Полтавская и Харьковская области.

Обнародованная статистика демонстрирует, что даже в условиях войны вопрос соблюдения трудовых прав остается одним из острейших социальных вызовов для Украины.

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