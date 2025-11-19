ППО нового покоління: хто з бізнесу піде в оборону

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про старт експериментального проєкту, який вперше відкриває підприємствам критичної інфраструктури можливість брати участь у роботі державної системи протиповітряної оборони.

Новий проєкт уряду

Відтепер компанії, що забезпечують функціонування енергетики, транспорту, зв’язку, водопостачання та інших ключових сфер, зможуть створювати власні групи ППО — але виключно у взаємодії та під повним керівництвом військового командування.

Рішення ухвалене на виконання завдання Ставки Верховного Головнокомандувача. Уряд затвердив порядок, який дозволяє підприємствам не лише брати участь у формуванні груп ППО, а й використовувати або закуповувати необхідні засоби захисту за погодженими процедурами Міноборони.

Основні умови проєкту:

• групи ППО працюватимуть лише за командами військового командування у межах єдиної системи управління Повітряних Сил;

• керівники цих груп будуть інтегровані в цифрову систему управління ППО;

• підприємства зможуть отримувати або купувати засоби протиповітряної оборони лише за погодженням із військовими;

• до складу груп увійдуть лише перевірені працівники, які пройшли відповідні процедури безпеки, включно з перевіркою СБУ.

Уряд підкреслює, що залучення бізнесу та критично важливих підприємств до системи ППО дозволить ефективніше захищати стратегічні об’єкти, швидше реагувати на загрози та створити комплексну модель оборони, яка поєднує ресурси держави, сектору безпеки й приватних компаній.



