Головна Новини Суспільство події ППО нового покоління: хто з бізнесу піде в оборону
commentss НОВИНИ Всі новини

ППО нового покоління: хто з бізнесу піде в оборону

Уряд дозволив підприємствам критичної інфраструктури долучатися до системи ППО — під повним контролем військових

19 листопада 2025, 18:46
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про старт експериментального проєкту, який вперше відкриває підприємствам критичної інфраструктури можливість брати участь у роботі державної системи протиповітряної оборони.

ППО нового покоління: хто з бізнесу піде в оборону

Новий проєкт уряду

Відтепер компанії, що забезпечують функціонування енергетики, транспорту, зв’язку, водопостачання та інших ключових сфер, зможуть створювати власні групи ППО — але виключно у взаємодії та під повним керівництвом військового командування.

Рішення ухвалене на виконання завдання Ставки Верховного Головнокомандувача. Уряд затвердив порядок, який дозволяє підприємствам не лише брати участь у формуванні груп ППО, а й використовувати або закуповувати необхідні засоби захисту за погодженими процедурами Міноборони.

Основні умови проєкту:

• групи ППО працюватимуть лише за командами військового командування у межах єдиної системи управління Повітряних Сил;

• керівники цих груп будуть інтегровані в цифрову систему управління ППО;

• підприємства зможуть отримувати або купувати засоби протиповітряної оборони лише за погодженням із військовими;

 • до складу груп увійдуть лише перевірені працівники, які пройшли відповідні процедури безпеки, включно з перевіркою СБУ.

Уряд підкреслює, що залучення бізнесу та критично важливих підприємств до системи ППО дозволить ефективніше захищати стратегічні об’єкти, швидше реагувати на загрози та створити комплексну модель оборони, яка поєднує ресурси держави, сектору безпеки й приватних компаній.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що український журналіст Володимир Золкін заявив, що хвиля російської пропаганди щодо буцімто "таємних мирних домовленостей без участі України" є не наслідком реальних процесів, а емоційною реакцією Кремля на сакральні для України дати — річницю початку Революції Гідності.



Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/11991
