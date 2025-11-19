logo

ПВО нового поколения: кто из бизнеса уйдет в оборону
НОВОСТИ

ПВО нового поколения: кто из бизнеса уйдет в оборону

Правительство разрешило предприятиям критической инфраструктуры присоединяться к системе ПВО — под полным контролем военных

19 ноября 2025, 18:46
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил о старте экспериментального проекта, впервые открывающего предприятиям критической инфраструктуры возможность участвовать в работе государственной системы противовоздушной обороны.

ПВО нового поколения: кто из бизнеса уйдет в оборону

Новый проект правительства

Теперь компании, обеспечивающие функционирование энергетики, транспорта, связи, водоснабжения и других ключевых сфер, смогут создавать собственные группы ПВО — но исключительно во взаимодействии и под полным руководством военного командования.

Решение принято во исполнение задачи Ставки Верховного Главнокомандующего. Правительство утвердило порядок, позволяющий предприятиям не только участвовать в формировании групп ПВО, но и использовать или закупать необходимые средства защиты по согласованным процедурам Минобороны.

Основные условия проекта:

группы ПВО будут работать только по командам военного командования в рамках единой системы управления Воздушных Сил;

• руководители этих групп будут интегрированы в цифровую систему управления ПВО;

• предприятия смогут получать или покупать средства противовоздушной обороны только по согласованию с военными;

• в состав групп войдут только проверенные работники, прошедшие соответствующие процедуры безопасности, включая проверку СБУ.

Правительство подчеркивает, что привлечение бизнеса и критически важных предприятий в систему ПВО позволит более эффективно защищать стратегические объекты, быстрее реагировать на угрозы и создать комплексную модель обороны, которая объединяет ресурсы государства, сектора безопасности и частных компаний.

Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/11991
