Поведінка РФ все більше викликає питання: про що домовилися Стармер та Трамп

Кравцев Сергей
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи стримування РФ на крайній півночі. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби глави британського уряду.
Дональд Трамп і Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел
Також наголошується, що європейські союзники Сполучених Штатів активізували свої зусилля останніми місяцями для захисту євроатлантичних інтересів, але для захисту цього регіону можна зробити більше.
Читайте також на порталі "Коментарі" — економічний тиск на Росію продовжує наростати, а наслідки санкцій стають дедалі відчутнішими. Як йдеться у щоденному зведенні Служби зовнішньої розвідки України, щотижневі доходи РФ від експорту нафти скоротилися приблизно на 500 млн. доларів.
Також видання "Коментарі" повідомляло — президент США Дональд Трамп заявив, що він підтримує законопроект про санкції проти РФ, розроблений законодавцями. Але для підтримки все ж таки є умова. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер заявив в інтерв'ю для "Fox News".
У ході бесіди ведучий запитав, чи підтримує Трамп законопроект про санкції. "Я думаю, там 84 або 85 сенаторів хочуть... Так (підтримую – ред.), але тільки якщо він буде підпорядкований мені. І знаєте, я його підтримую", — сказав Дональд Трамп.
Раніше "Коментарі" писали – Захід знову вдає, що нічого не бачить: за рахунок чого РФ продовжує виробляти зброю.