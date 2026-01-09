logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Поведінка РФ все більше викликає питання: про що домовилися Стармер та Трамп
НОВИНИ

Поведінка РФ все більше викликає питання: про що домовилися Стармер та Трамп

Трамп та прем'єр Британії обговорили кроки стримування РФ на крайній півночі

9 січня 2026, 11:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи стримування РФ на крайній півночі. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби глави британського уряду.

Поведінка РФ все більше викликає питання: про що домовилися Стармер та Трамп

Дональд Трамп і Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

"Лідери обговорили євроатлантичну безпеку та погодилися з необхідністю стримування все більш агресивної Росії на Крайній Півночі", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що європейські союзники Сполучених Штатів активізували свої зусилля останніми місяцями для захисту євроатлантичних інтересів, але для захисту цього регіону можна зробити більше.

Читайте також на порталі "Коментарі" — економічний тиск на Росію продовжує наростати, а наслідки санкцій стають дедалі відчутнішими. Як йдеться у щоденному зведенні Служби зовнішньої розвідки України, щотижневі доходи РФ від експорту нафти скоротилися приблизно на 500 млн. доларів.

Також видання "Коментарі" повідомляло — президент США Дональд Трамп заявив, що він підтримує законопроект про санкції проти РФ, розроблений законодавцями. Але для підтримки все ж таки є умова. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер заявив в інтерв'ю для "Fox News".

У ході бесіди ведучий запитав, чи підтримує Трамп законопроект про санкції. "Я думаю, там 84 або 85 сенаторів хочуть... Так (підтримую – ред.), але тільки якщо він буде підпорядкований мені. І знаєте, я його підтримую", — сказав Дональд Трамп.

Раніше "Коментарі" писали – Захід знову вдає, що нічого не бачить: за рахунок чого РФ продовжує виробляти зброю.




Джерело: https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-trump-of-the-united-states-8-jan-2026
