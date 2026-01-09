Поведінка РФ все більше викликає питання: про що домовилися Стармер та Трамп

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи стримування РФ на крайній півночі. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби глави британського уряду.

Дональд Трамп і Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

"Лідери обговорили євроатлантичну безпеку та погодилися з необхідністю стримування все більш агресивної Росії на Крайній Півночі", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що європейські союзники Сполучених Штатів активізували свої зусилля останніми місяцями для захисту євроатлантичних інтересів, але для захисту цього регіону можна зробити більше.

У ході бесіди ведучий запитав, чи підтримує Трамп законопроект про санкції. "Я думаю, там 84 або 85 сенаторів хочуть... Так (підтримую – ред.), але тільки якщо він буде підпорядкований мені. І знаєте, я його підтримую", — сказав Дональд Трамп.

