Поведение РФ все больше вызывает вопросы: о чем договорились Стармер и Трамп

Премьер-министр Британии Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути сдерживания РФ на крайнем севере. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы главы британского правительства.

Дональд Трамп и Кир Стармер. Фото: из открытых источников

"Лидеры обсудили евроатлантическую безопасность и согласились с необходимостью сдерживания все более агрессивной России на Крайнем Севере", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что европейские союзники Соединенных Штатов активизировали свои усилия в последние месяцы для защиты евроатлантических интересов, но для защиты этого региона можно сделать больше.

В ходе беседы ведущий напрямую спросил, поддерживает ли Трамп законопроект о санкциях. "Я думаю, там 84 или 85 сенаторов хотят... Да (поддерживаю – ред.), но только, если он будет подчинен мне. И знаете, я его поддерживаю", — сказал Дональд Трамп.

