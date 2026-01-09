logo

Поведение РФ все больше вызывает вопросы: о чем договорились Стармер и Трамп

Трамп и премьер Британии обсудили шаги сдерживания РФ на крайнем севере

9 января 2026, 11:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Британии Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути сдерживания РФ на крайнем севере. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы главы британского правительства.

Поведение РФ все больше вызывает вопросы: о чем договорились Стармер и Трамп

Дональд Трамп и Кир Стармер. Фото: из открытых источников

"Лидеры обсудили евроатлантическую безопасность и согласились с необходимостью сдерживания все более агрессивной России на Крайнем Севере", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что европейские союзники Соединенных Штатов активизировали свои усилия в последние месяцы для защиты евроатлантических интересов, но для защиты этого региона можно сделать больше.

Читайте также на портале "Комментарии" — экономическое давление на Россию продолжает нарастать, а последствия санкций становятся все более ощутимыми. Как говорится в ежедневной сводке Службы внешней разведки Украины, еженедельные доходы РФ от экспорта нефти сократились примерно на 500 млн долларов.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что он поддерживает законопроект о санкциях против РФ, разработанный законодателями. Но для поддержки все же есть условие. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил в интервью для "Fox News".

В ходе беседы ведущий напрямую спросил, поддерживает ли Трамп законопроект о санкциях. "Я думаю, там 84 или 85 сенаторов хотят... Да (поддерживаю – ред.), но только, если он будет подчинен мне. И знаете, я его поддерживаю", — сказал Дональд Трамп.

Ранее "Комментарии" писали – Запад снова делает вид, что ничего не видит: за счет чего РФ продолжает производить оружие.




Источник: https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-trump-of-the-united-states-8-jan-2026
