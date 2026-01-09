Запад снова делает вид, что ничего не видит: за счет чего РФ продолжает производить оружие

Более половины предприятий ведущего российского концерна по производству бронетехники "Уралвагонзавод" по-прежнему не находятся под санкциями западных партнеров Украины и продолжают работать без существенных ограничений. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Уралвагонзавод". Фото: из открытых источников

По данным проекта ГУР Минобороны War&Sanctions, в структуре "Уралвагонзавода", который входит в состав государственной корпорации "Ростех", насчитывается 41 предприятие. Концерн является ключевым поставщиком бронетехники для российской армии и играет важную роль в обеспечении ее боеспособности.

В сообщении отмечается, что предприятия "Уралвагонзавода" занимаются производством и модернизацией танков Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-90МС "Прорыв", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", боевых машин поддержки танков (БМПТ), а также бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

При этом, по информации украинской разведки, 23 предприятия из состава концерна до сих пор не подпали под санкции. Среди них — производители учебных стендов и тренажеров для экипажей бронетехники, конструкторские бюро, а также компании обеспечения и вспомогательной инфраструктуры.

В ГУР также сообщили, что располагают данными о 429 предприятиях в России, которые входят в состав или находятся под управлением всех пяти холдингов "Ростеха". Для каждого из них собрана детальная информация, включая роль в структуре корпорации, схемы подчинения и сведения о примененных санкционных мерах.

