logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Запад снова делает вид, что ничего не видит: за счет чего РФ продолжает производить оружие
commentss НОВОСТИ Все новости

Запад снова делает вид, что ничего не видит: за счет чего РФ продолжает производить оружие

Более половины предприятий ключевого производителя бронетехники для армии России до сих пор не попали под западные санкции

9 января 2026, 11:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Более половины предприятий ведущего российского концерна по производству бронетехники "Уралвагонзавод" по-прежнему не находятся под санкциями западных партнеров Украины и продолжают работать без существенных ограничений. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Запад снова делает вид, что ничего не видит: за счет чего РФ продолжает производить оружие

"Уралвагонзавод". Фото: из открытых источников

По данным проекта ГУР Минобороны War&Sanctions, в структуре "Уралвагонзавода", который входит в состав государственной корпорации "Ростех", насчитывается 41 предприятие. Концерн является ключевым поставщиком бронетехники для российской армии и играет важную роль в обеспечении ее боеспособности.

В сообщении отмечается, что предприятия "Уралвагонзавода" занимаются производством и модернизацией танков Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-90МС "Прорыв", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", боевых машин поддержки танков (БМПТ), а также бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

При этом, по информации украинской разведки, 23 предприятия из состава концерна до сих пор не подпали под санкции. Среди них — производители учебных стендов и тренажеров для экипажей бронетехники, конструкторские бюро, а также компании обеспечения и вспомогательной инфраструктуры.

В ГУР также сообщили, что располагают данными о 429 предприятиях в России, которые входят в состав или находятся под управлением всех пяти холдингов "Ростеха". Для каждого из них собрана детальная информация, включая роль в структуре корпорации, схемы подчинения и сведения о примененных санкционных мерах.

Читайте также на портале "Комментарии" — экономическое давление на Россию продолжает нарастать, а последствия санкций становятся все более ощутимыми. Как говорится в ежедневной сводке Службы внешней разведки Украины, еженедельные доходы РФ от экспорта нефти сократились примерно на 500 млн долларов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/7680
Теги:

Новости

Все новости