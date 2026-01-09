logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Захід знову вдає, що нічого не бачить: за рахунок чого РФ продовжує виробляти зброю
commentss НОВИНИ Всі новини

Захід знову вдає, що нічого не бачить: за рахунок чого РФ продовжує виробляти зброю

Понад половина підприємств ключового виробника бронетехніки для армії Росії досі не потрапили під західні санкції

9 січня 2026, 11:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Більше половини підприємств провідного російського концерну з виробництва бронетехніки "Уралвагонзавод", як і раніше, не перебувають під санкціями західних партнерів України і продовжують працювати без істотних обмежень. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Захід знову вдає, що нічого не бачить: за рахунок чого РФ продовжує виробляти зброю

"Уралвагонзавод". Фото: з відкритих джерел

За даними проекту ГУР Міноборони War&Sanctions, у структурі "Уралвагонзаводу", що входить до складу державної корпорації "Ростех", налічується 41 підприємство. Концерн є ключовим постачальником бронетехніки для російської армії та відіграє важливу роль у забезпеченні її боєздатності.

У повідомленні наголошується, що підприємства "Уралвагонзаводу" займаються виробництвом та модернізацією танків Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М та Т-90МС "Прорив", важких вогнеметних систем ТОС-1А "Сонцепек", бойових машин підтримки танків (БМПТ), а також.

При цьому, за інформацією української розвідки, 23 підприємства зі складу концерну досі не потрапили під санкції. Серед них – виробники навчальних стендів та тренажерів для екіпажів бронетехніки, конструкторські бюро, а також компанії забезпечення та допоміжної інфраструктури.

У ГУР також повідомили, що мають у своєму розпорядженні дані про 429 підприємств у Росії, які входять до складу або перебувають під управлінням усіх п'яти холдингів "Ростеху". Для кожного з них зібрано детальну інформацію, включаючи роль у структурі корпорації, схеми підпорядкування та відомості про застосовані санкційні заходи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — економічний тиск на Росію продовжує наростати, а наслідки санкцій стають дедалі відчутнішими. Як йдеться у щоденному зведенні Служби зовнішньої розвідки України, щотижневі доходи РФ від експорту нафти скоротилися приблизно на 500 млн. доларів.




Джерело: https://t.me/DIUkraine/7680
