Потрібно готуватися до війни в Україні: Кім Чен Ин зробив несподівану заяву

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зробив ставку на молодь як на ключовий ресурс для реалізації політики правлячої партії, у тому числі в контексті війни проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на матеріали з'їзду у Пхеньяні.

Йдеться про одинадцятий з'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді – масштабний форум, який проводиться раз на п'ять років та об'єднує громадян країни віком від 14 до 30 років. Завершився захід серією масових акцій: смолоскипними ходами, мітингами та святковим концертом.

Під час виступу Кім Чен Ин закликав до посилення дисципліни та посилення ідеологічної підготовки серед молоді. За його словами, саме молоде покоління має стати опорою для виконання завдань Трудової партії Кореї та зміцнення державної лінії.

Проте ключовий акцент, як зазначають журналісти, було зроблено на зовнішньополітичному порядку. В офіційному зверненні партії до учасників з'їзду прямо йдеться про роль молодих військовослужбовців, спрямованих за кордон. У тексті вони описуються як "полум'я та бомби", що захищають честь країни – формулювання, яке експерти трактують як пряму пропаганду участі у війні за Росії.

За даними південнокорейських, українських та західних джерел, Пхеньян уже направив близько 14 тисяч військових для підтримки російських сил, зокрема в Курській області. При цьому, за оцінками, понад 6 тисяч із них могли загинути.

На тлі цих подій у КНДР посилюється внутрішній контроль: влада обмежує вплив іноземної культури, включаючи південнокорейську музику, кіно та навіть елементи повсякденної мови. Паралельно в країні відкриваються меморіали на честь загиблих солдатів, що на думку аналітиків, закріплює курс на мілітаризацію суспільства.

Таким чином, режим Кім Чен Ин все активніше залучає молодь не тільки в ідеологічну систему, але і в реальні військові дії за межами країни.

