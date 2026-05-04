Нужно готовиться к войне в Украине: Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын сделал ставку на молодёжь, как на ключевой ресурс для реализации политики правящей партии, в том числе в контексте войны против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы съезда в Пхеньяне.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Речь идёт об одиннадцатом съезде Социалистической патриотической лиги молодёжи – масштабном форуме, который проводится раз в пять лет и объединяет граждан страны в возрасте от 14 до 30 лет. Завершилось мероприятие серией массовых акций: факельными шествиями, митингами и праздничным концертом.

Во время выступления Ким Чен Ын призвал к ужесточению дисциплины и усилению идеологической подготовки среди молодёжи. По его словам, именно молодое поколение должно стать опорой для выполнения задач Трудовой партии Кореи и укрепления государственной линии.

Однако ключевой акцент, как отмечают журналисты, был сделан на внешнеполитической повестке. В официальном обращении партии к участникам съезда прямо говорится о роли молодых военнослужащих, направленных за рубеж. В тексте они описываются как "пламя и бомбы", защищающие честь страны – формулировка, которую эксперты трактуют как прямую пропаганду участия в войне на стороне России.

По данным южнокорейских, украинских и западных источников, Пхеньян уже направил около 14 тысяч военных для поддержки российских сил, в том числе в Курской области. При этом, по оценкам, более 6 тысяч из них могли погибнуть.

На фоне этих событий в КНДР усиливается внутренний контроль: власти ограничивают влияние иностранной культуры, включая южнокорейскую музыку, кино и даже элементы повседневного языка. Параллельно в стране открываются мемориалы в честь погибших солдат, что, по мнению аналитиков, закрепляет курс на милитаризацию общества.

Таким образом, режим Ким Чен Ына всё активнее вовлекает молодёжь не только в идеологическую систему, но и в реальные военные действия за пределами страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — приказ умереть, а не сдаться: Ким Чен Ын шокировал заявлением о войне в Украине.



