logo

BTC/USD

76051

ETH/USD

2279.46

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Приказ умереть, а не сдаться: Ким Чен Ын шокировал заявлением о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Приказ умереть, а не сдаться: Ким Чен Ын шокировал заявлением о войне в Украине

Пхеньян открыто оправдывает самоубийства солдат и углубляет союз с Кремлем.

28 апреля 2026, 16:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын фактически подтвердил политику, по которой его военные должны избирать смерть вместо плена во время боевых действий в войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Во время выступления в Пхеньяне Ким дважды упомянул случаи самоподрывов среди военных, назвав их "героическими". По его словам, солдаты, которые совершают самоубийственные атаки или лишают себя жизни, "защищают честь" и не ожидают никакого вознаграждения.

Это заявление прозвучало на фоне углубления военного сотрудничества с Россией. Еще в 2024 году Ким подписал соглашение о взаимной обороне с Владимиром Путиным, открывшее путь к масштабной поддержке Москвы в войне.

По оценкам западных и южнокорейских разведок, Пхеньян уже направил не менее 10 тысяч военных и большие объемы вооружения. Часть подразделений, по данным разведки Украины, была переброшена в район Курской области, где они понесли серьезные потери.

Заявление Кима также появилось после сообщений о случаях, когда северокорейских солдат, попадавших в плен, заставляли покончить с собой. Это вызвало резкую реакцию международного сообщества и усилило беспокойство относительно методов, применяемых режимом.

Аналитики считают, что такая риторика является сигналом не только собственным войскам, но и союзникам: Пхеньян готов и дальше жестко поддерживать Москву, даже ценой значительных человеческих потерь.

Читайте на портале "Комментарии" — лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении и дальше поддерживать политический курс Российской Федерации и углублять военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой. Об этом сообщает Reuters.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-28/kim-jong-un-confirms-soldier-self-blasting-policy-in-ukraine
Теги:

Новости

Все новости