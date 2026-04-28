Приказ умереть, а не сдаться: Ким Чен Ын шокировал заявлением о войне в Украине

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын фактически подтвердил политику, по которой его военные должны избирать смерть вместо плена во время боевых действий в войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время выступления в Пхеньяне Ким дважды упомянул случаи самоподрывов среди военных, назвав их "героическими". По его словам, солдаты, которые совершают самоубийственные атаки или лишают себя жизни, "защищают честь" и не ожидают никакого вознаграждения.

Это заявление прозвучало на фоне углубления военного сотрудничества с Россией. Еще в 2024 году Ким подписал соглашение о взаимной обороне с Владимиром Путиным, открывшее путь к масштабной поддержке Москвы в войне.

По оценкам западных и южнокорейских разведок, Пхеньян уже направил не менее 10 тысяч военных и большие объемы вооружения. Часть подразделений, по данным разведки Украины, была переброшена в район Курской области, где они понесли серьезные потери.

Заявление Кима также появилось после сообщений о случаях, когда северокорейских солдат, попадавших в плен, заставляли покончить с собой. Это вызвало резкую реакцию международного сообщества и усилило беспокойство относительно методов, применяемых режимом.

Аналитики считают, что такая риторика является сигналом не только собственным войскам, но и союзникам: Пхеньян готов и дальше жестко поддерживать Москву, даже ценой значительных человеческих потерь.

