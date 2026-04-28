Наказ померти, а не здатися: Кім Чен Ин шокував заявою про війну в Україні

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин фактично підтвердив політику, за якою його військові мають обирати смерть замість полону під час бойових дій у війні проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

Під час виступу у Пхеньяні Кім двічі згадав випадки самопідривів серед військових, назвавши їх “героїчними”. За його словами, солдати, які вчиняють самогубні атаки або позбавляють себе життя, “захищають честь” і не очікують жодної винагороди.

Ця заява пролунала на тлі поглиблення військового співробітництва з Росія. Ще у 2024 році Кім підписав угоду про взаємну оборону з Володимир Путін, що відкрило шлях до масштабної підтримки Москви у війні.

За оцінками західних і південнокорейських розвідок, Пхеньян уже направив щонайменше 10 тисяч військових і значні обсяги озброєння. Частину підрозділів, за даними розвідки України, було перекинуто в район Курської області, де вони зазнали серйозних втрат.

Заява Кіма також з’явилася після повідомлень про випадки, коли північнокорейських солдатів, які потрапляли в полон, змушували накладати на себе руки. Це викликало різку реакцію міжнародної спільноти та посилило занепокоєння щодо методів, які застосовує режим.

Аналітики вважають, що така риторика є сигналом не лише власним військам, а й союзникам: Пхеньян готовий і надалі жорстко підтримувати Москву, навіть ціною значних людських втрат.

