«Послання для Путіна»: в ОП розкрили деталі розмови Зеленського з Фіцо

В Офісі президента України прокоментували інформацію про можливе "послання" російському диктатору Володимир Путін через прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У Києві заявили, що під час контактів ішлося не про кулуарні домовленості, а про дипломатичні перспективи завершення війни.

Володимир Зеленський та Роберт Фіцо. Фото: сайт Офісу президента України

Як повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, між президентом Володимиром Зеленським та Робертом Фіцо відбулася розмова щодо можливих форматів переговорного процесу та позиції України.

За словами Литвина, словацький прем’єр поцікавився, на що саме налаштований Київ у питанні війни та дипломатичного врегулювання. У відповідь Зеленський наголосив, що Україна прагне завершення війни, але лише на умовах, які гарантуватимуть справедливі та достойні рішення для держави.

В Офісі президента підкреслили, що Україна готова до зустрічей на рівні лідерів, якщо вони матимуть змістовний характер і можуть привести до реальних результатів, а не стати черговою політичною декорацією Кремля.

"Напевно, саме в цьому ключі прем’єр-міністр Фіцо і буде спілкуватися", — зазначив Литвин, коментуючи припущення щодо можливого передання сигналів Москві.

Останні заяви словацького прем’єра неодноразово викликали дискусії в Європі через його заклики до переговорів із Росією та критику окремих рішень Заходу щодо підтримки України. На цьому тлі будь-які контакти між Братиславою, Києвом і Москвою привертають особливу увагу.

Водночас у Києві дають зрозуміти: жодних поступок чи зміни ключових позицій України не відбулося, а тема переговорів залишається можливою лише за умови реальних гарантій безпеки та припинення російської агресії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Фіцо їде до Путіна з посланням від Зеленського: у Європі заговорили про прямий діалог із Кремлем.