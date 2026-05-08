Главная Новости Общество события «Послание для Путина»: в ОП раскрыли детали разговора Зеленского с Фицо
commentss НОВОСТИ Все новости

«Послание для Путина»: в ОП раскрыли детали разговора Зеленского с Фицо

В Киеве объяснили, что именно словацкий премьер может передать Кремлю после переговоров с президентом Украины

8 мая 2026, 15:46
Кравцев Сергей

В Офисе президента Украины прокомментировали информацию о возможном "послании" российскому диктатору Владимиру Путину через премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В Киеве заявили, что в ходе контактов речь шла не о кулуарных договоренностях, а о дипломатических перспективах завершения войны.

Владимир Зеленский и Роберт Фицо. Фото: сайт Офиса президента Украины

Как сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, между президентом Владимиром Зеленским и Робертом Фицо состоялся разговор о возможных форматах переговорного процесса и позиции Украины.

По словам Литвина, словацкий премьер поинтересовался, на что настроен Киев в вопросе войны и дипломатического урегулирования. В ответ Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны, но только на условиях, которые будут гарантировать справедливые и достойные решения для государства.

В Офисе президента подчеркнули, что Украина готова к встречам на уровне лидеров, если они будут носить содержательный характер и могут привести к реальным результатам, а не стать очередной политической декорацией Кремля.

"Наверное, именно в этом ключе премьер-министр Фицо и будет общаться", — отметил Литвин, комментируя предположение о возможной передаче сигналов Москве.

Последние заявления словацкого премьера неоднократно вызывали дискуссии в Европе из-за его призывов к переговорам с Россией и критике отдельных решений Запада по поддержке Украины. На этом фоне все контакты между Братиславой, Киевом и Москвой привлекают особое внимание.

В то же время, в Киеве дают понять: никаких уступок или изменения ключевых позиций Украины не состоялось, а тема переговоров остается возможной только при условии реальных гарантий безопасности и прекращения российской агрессии.

Читайте на портале "Комментарии" — Фицо едет в Путин с посланием от Зеленского: в Европе заговорили о прямом диалоге с Кремлем.



